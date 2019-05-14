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Сутормин и Комличенко попали в расширенный список сборной России

14 мая 2019, 13:54

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов:

Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к поединкам команда начнет 30 мая в Новогорске.

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RamonCSKA
RamonCSKA ответил Котэ в тельняжке
   356 / 840
19 мая в 15:28
зачем он там нужен?? караваев тоже. рвал и метал в чехии
в Голландии у него посильнее оппоненты и он уже не тпк хорош
а тут топ игроки зазмьнрки5
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 840
18 мая в 04:42
Соперники у нас, конечно, топовые в этих двух матчах. А 23 игрока в итоге... да как то всё равно. Пока чабан в главных - ждать можно что угодно.
Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 11:15
А что за сосан там встрял?
kts
kts
   464 / 840
15 мая в 06:51
Смолов это про что ??
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:17
Всего два мазутных, бережет их черчесов, бережет, не иначе как от федуна получает.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   191 / 840
14 мая в 20:53
Надеюсь Комличенко в состав по итогу попадет!)
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 19:13
Очередная наработка Черчесова. Вполне соответствует уровню предстоящих соперников.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Tostao
   11 / 840
14 мая в 19:07
Привет! 1.По Шунину: этот товарищ не уровень сборной, его кстати и большая часть болел клуба недолюбливает. Главным образом за паникёрство. Почему он его вызвал? Да фиг его знает, может не с той ноги встал. ) Может решил этим самым поддержать. Вообще: Черчесову уже давно пора определиться с двумя основными вратарями, а не разводить богадельню. Что Шунина, что Джанаева - никогда в основу не поставит. 2.По землячеству - объясни тогда, по каким критериям он пригласил Габулова?
На тот момент тезка твой еще играл в футбол, пусть за Брюгге
и не совсем удачно, но долго был третьим номером в сборной.
Здесь больше принцип "дядьки" и для "комплекта" сработал .
Он и Торбинского вызывал, и Канунникова, и Шишкина даже,
хотя все эти товарищи были ненамного лучше Габулова.
Предполагаю, что просто не спешил расставаться с ними,
берег старую гвардию, как говорится, до поры до времени....

2. Список расширенный, что-то чуйка , что в 23 он не войдет )
Tostao
Tostao ответил NAZAR 007
   130 / 840
14 мая в 19:00
День добрый, Владимир ! Почему так остро вопрос о землячестве кавказцев ? У меня встречный вопрос : а чем Джанаев хуже Шунина московского ? Которого Черчесов так же упорно тащит в команду уже долгое время. Да и вопросов к нему нет : он дал результат, 1/4 ЧМ, и этим все сказано.
Привет!
1.По Шунину: этот товарищ не уровень сборной, его кстати и большая часть болел клуба недолюбливает. Главным образом за паникёрство. Почему он его вызвал? Да фиг его знает, может не с той ноги встал. ) Может решил этим самым поддержать.
Вообще: Черчесову уже давно пора определиться с двумя основными вратарями, а не разводить богадельню. Что Шунина, что Джанаева - никогда в основу не поставит.
2.По землячеству - объясни тогда, по каким критериям он пригласил Габулова?
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 18:31
Посмотрим их в деле в июне, июнь должен быть нашим...
bsww
bsww ответил NAZAR 007
   754 / 840
14 мая в 17:54
_________________________Сафонов_______________________________ _____Чернов__________Джикия_____Беляев _____________Караваев______ ______Сутормин________Газинский____Головин___________Зобнин_______ __________________Комличенко__________Чалов____________________ Интересно, такой состав глянуть, если такое возможно будет когда-нибудь )))
если эти игроки есть в ФИФА 18, то пожалуйста
particular
particular
   2 / 840
14 мая в 17:22
В расширенный список попасть можно, а вот выйти на поле - сложно..:))
Назначение в состав - это очень щепетильная тема, причём, не всегда с привкусом заслуженности..:)) Но парням с чего-то надо начинать...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Tostao
   10 / 840
14 мая в 16:18
Вызов в сборную Сослана Джанаева напоминает вызов на ЧМ Габулова, который к тому моменту пропускал в "Брюгге" всё что летело, как и Джанаев в Польше. И тут,воленс-неволенс, возникает вопрос об откровенном землячестве, что лишний раз говорит о характере главного тренера.
Джанаев это списанная, больная торба. Согласен о землячестве тренера.
Вызов Габулова на ЧМ Черчесов объяснил, что вратарям нужен такой "дядька". Все тогда недоумевали и смеялись, кому нужен Акинфееву, который выдавил его из состава армейцев и пустил в плаванье по второсортным клубам.
А тут кому "дятька" нужен, может Гиле?
Лучше бы вызвал Сафонова, который уже на две головы выше Джанаева.
Джанаев имеет в своём активе один матч за сборную и 4 пропущенных мяча от Коста-Рики
Самедов Агил
Самедов Агил
   216 / 840
14 мая в 15:55
Это не правильно, надо брать сразу 23 футболиста и мозга ни кю
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 15:50
В расширенный список кого угодно можно записать.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:18
Хрющек всего две.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Алексей Коротеев
   11 / 840
14 мая в 14:58
Интересно , а Чалов -то как в этот список попал ? А забивать кто будет , он что ли ? )))
Это к вопросу о свежести и мастерстве сборной
в возрастном плане ) А что Чалов ? ) Всяко уже,
Сан-Марино и Кипру он уж в состоянии забить )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил NAZAR 007
   298 / 840
14 мая в 14:55
_________________________Сафонов_______________________________ _____Чернов__________Джикия_____Беляев _____________Караваев______ ______Сутормин________Газинский____Головин___________Зобнин_______ __________________Комличенко__________Чалов____________________ Интересно, такой состав глянуть, если такое возможно будет когда-нибудь )))
Интересно , а Чалов -то как в этот список попал ? А забивать кто будет , он что ли ? )))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Tostao
   11 / 840
14 мая в 14:54
Вызов в сборную Сослана Джанаева напоминает вызов на ЧМ Габулова, который к тому моменту пропускал в "Брюгге" всё что летело, как и Джанаев в Польше. И тут,воленс-неволенс, возникает вопрос об откровенном землячестве, что лишний раз говорит о характере главного тренера.
День добрый, Владимир ! Почему так остро вопрос о землячестве кавказцев ?

У меня встречный вопрос : а чем Джанаев хуже Шунина московского ?
Которого Черчесов так же упорно тащит в команду уже долгое время.

Да и вопросов к нему нет : он дал результат, 1/4 ЧМ, и этим все сказано.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
14 мая в 14:53
Сутормин ...-. фамилия какая-то нквдэшная времён Великой Отечественной ! )))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 14:51
Удачи сборной России .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   205 / 840
14 мая в 14:47
Да, Сафонова надо бы было взять. Ваню Игнатьева и Шапи.
Tostao
Tostao ответил NAZAR 007
   130 / 840
14 мая в 14:44
Для комплЭкта )
Вызов в сборную Сослана Джанаева напоминает вызов на ЧМ Габулова, который к тому моменту пропускал в "Брюгге" всё что летело, как и Джанаев в Польше.
И тут,воленс-неволенс, возникает вопрос об откровенном землячестве, что лишний раз говорит о характере главного тренера.
dino-hsv
dino-hsv ответил NAZAR 007
   399 / 840
14 мая в 14:44
_________________________Сафонов_______________________________ _____Чернов__________Джикия_____Беляев _____________Караваев______ ______Сутормин________Газинский____Головин___________Зобнин_______ __________________Комличенко__________Чалов____________________ Интересно, такой состав глянуть, если такое возможно будет когда-нибудь )))
с сан-марино примерно такой и будет
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Samuelsen
   11 / 840
14 мая в 14:32
Сразу вопрос: Что тут делает Джанаев, который в Медзи (борющейся за выживание) толком не играет и пропускает не меньше 2-3х за игру, но нету Сафонова ??? И что тут делает Нойштедтер, сидящий всю весну на банке Фенера ???
Для комплЭкта )
Samuelsen
Samuelsen
   681 / 840
14 мая в 14:32
Сразу вопрос: Что тут делает Джанаев, который в Медзи (борющейся за выживание) толком не играет и пропускает не меньше 2-3х за игру, но нету Сафонова ???
И что тут делает Нойштедтер, сидящий всю весну на банке Фенера ???
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
14 мая в 14:27
_________________________Сафонов_______________________________
_____Чернов__________Джикия_____Беляев _____________Караваев______
______Сутормин________Газинский____Головин___________Зобнин_______
__________________Комличенко__________Чалов____________________


Интересно, такой состав глянуть, если такое возможно будет когда-нибудь )))
ДСА
ДСА
   89 / 840
14 мая в 14:26
С Сан-Морино можно играть любым составом.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   288 / 840
14 мая в 14:22
Глушакова нет, из свиней только Зобнин и Джикия, значит нормальный список
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 14:06
Эх Мальдини спамовского нет( В Милане контракт подписывает небось.

Ну хоть таракан Комличенко вызвал(но это не точно).
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