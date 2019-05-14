Сутормин и Комличенко попали в расширенный список сборной России

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Всего в списке на данный момент значится 37 футболистов:
Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к поединкам команда начнет 30 мая в Новогорске.
в Голландии у него посильнее оппоненты и он уже не тпк хорош
а тут топ игроки зазмьнрки5
в Голландии у него посильнее оппоненты и он уже не тпк хорош
а тут топ игроки зазмьнрки5
и не совсем удачно, но долго был третьим номером в сборной.
Здесь больше принцип "дядьки" и для "комплекта" сработал .
Он и Торбинского вызывал, и Канунникова, и Шишкина даже,
хотя все эти товарищи были ненамного лучше Габулова.
Предполагаю, что просто не спешил расставаться с ними,
берег старую гвардию, как говорится, до поры до времени....
2. Список расширенный, что-то чуйка , что в 23 он не войдет )
и не совсем удачно, но долго был третьим номером в сборной.
Здесь больше принцип "дядьки" и для "комплекта" сработал .
Он и Торбинского вызывал, и Канунникова, и Шишкина даже,
хотя все эти товарищи были ненамного лучше Габулова.
Предполагаю, что просто не спешил расставаться с ними,
берег старую гвардию, как говорится, до поры до времени....
2. Список расширенный, что-то чуйка , что в 23 он не войдет )
1.По Шунину: этот товарищ не уровень сборной, его кстати и большая часть болел клуба недолюбливает. Главным образом за паникёрство. Почему он его вызвал? Да фиг его знает, может не с той ноги встал. ) Может решил этим самым поддержать.
Вообще: Черчесову уже давно пора определиться с двумя основными вратарями, а не разводить богадельню. Что Шунина, что Джанаева - никогда в основу не поставит.
2.По землячеству - объясни тогда, по каким критериям он пригласил Габулова?
1.По Шунину: этот товарищ не уровень сборной, его кстати и большая часть болел клуба недолюбливает. Главным образом за паникёрство. Почему он его вызвал? Да фиг его знает, может не с той ноги встал. ) Может решил этим самым поддержать.
Вообще: Черчесову уже давно пора определиться с двумя основными вратарями, а не разводить богадельню. Что Шунина, что Джанаева - никогда в основу не поставит.
2.По землячеству - объясни тогда, по каким критериям он пригласил Габулова?
Назначение в состав - это очень щепетильная тема, причём, не всегда с привкусом заслуженности..:)) Но парням с чего-то надо начинать...
Назначение в состав - это очень щепетильная тема, причём, не всегда с привкусом заслуженности..:)) Но парням с чего-то надо начинать...
Вызов Габулова на ЧМ Черчесов объяснил, что вратарям нужен такой "дядька". Все тогда недоумевали и смеялись, кому нужен Акинфееву, который выдавил его из состава армейцев и пустил в плаванье по второсортным клубам.
А тут кому "дятька" нужен, может Гиле?
Лучше бы вызвал Сафонова, который уже на две головы выше Джанаева.
Джанаев имеет в своём активе один матч за сборную и 4 пропущенных мяча от Коста-Рики
Вызов Габулова на ЧМ Черчесов объяснил, что вратарям нужен такой "дядька". Все тогда недоумевали и смеялись, кому нужен Акинфееву, который выдавил его из состава армейцев и пустил в плаванье по второсортным клубам.
А тут кому "дятька" нужен, может Гиле?
Лучше бы вызвал Сафонова, который уже на две головы выше Джанаева.
Джанаев имеет в своём активе один матч за сборную и 4 пропущенных мяча от Коста-Рики
в возрастном плане ) А что Чалов ? ) Всяко уже,
Сан-Марино и Кипру он уж в состоянии забить )
в возрастном плане ) А что Чалов ? ) Всяко уже,
Сан-Марино и Кипру он уж в состоянии забить )
У меня встречный вопрос : а чем Джанаев хуже Шунина московского ?
Которого Черчесов так же упорно тащит в команду уже долгое время.
Да и вопросов к нему нет : он дал результат, 1/4 ЧМ, и этим все сказано.
У меня встречный вопрос : а чем Джанаев хуже Шунина московского ?
Которого Черчесов так же упорно тащит в команду уже долгое время.
Да и вопросов к нему нет : он дал результат, 1/4 ЧМ, и этим все сказано.
И тут,воленс-неволенс, возникает вопрос об откровенном землячестве, что лишний раз говорит о характере главного тренера.
И тут,воленс-неволенс, возникает вопрос об откровенном землячестве, что лишний раз говорит о характере главного тренера.
И что тут делает Нойштедтер, сидящий всю весну на банке Фенера ???
И что тут делает Нойштедтер, сидящий всю весну на банке Фенера ???
_____Чернов__________Джикия_____Беляев _____________Караваев______
______Сутормин________Газинский____Головин___________Зобнин_______
__________________Комличенко__________Чалов____________________
Интересно, такой состав глянуть, если такое возможно будет когда-нибудь )))
_____Чернов__________Джикия_____Беляев _____________Караваев______
______Сутормин________Газинский____Головин___________Зобнин_______
__________________Комличенко__________Чалов____________________
Интересно, такой состав глянуть, если такое возможно будет когда-нибудь )))
Ну хоть таракан Комличенко вызвал(но это не точно).
Ну хоть таракан Комличенко вызвал(но это не точно).