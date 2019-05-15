«Арсенал» и «Урал» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы на ответный полуфинальный матч Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Уралом».
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Альварес, Коне, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Лесовой, Костадинов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Погребняк.
В первой встрече «Урал» одержал победу с минимальным счетом.
Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .
Теперь придется разрываться между телеком и компьютером.
Теперь придется разрываться между телеком и компьютером.