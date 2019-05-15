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«Арсенал» и «Урал» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Кубка России

15 мая 2019, 17:46
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Стали известны стартовые составы на ответный полуфинальный матч Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Уралом».

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Альварес, Коне, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Лесовой, Костадинов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Погребняк.

В первой встрече «Урал» одержал победу с минимальным счетом.

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Все комментарии
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 19:31
Уралу красивой победы и финала!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 18:45
Удачи Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
15 мая в 18:18
Уралу удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 17:54
Жаль , что почти в одно время играют, могли бы и через сутки второй матч сыграть.
Теперь придется разрываться между телеком и компьютером.
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