«Ростов» - «Локомотив»: Смолов и Эдер выйдут в атаке гостей

Стали известны стартовые составы на ответный полуфинальный матч Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом».
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Плиев, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Попов, Глебов, Зайнутдинов, Норманн.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.
Первая встреча закончилась со счетом 2:2.
Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Мевля, Шомуродов, Логашов, Вебер, Щадин.
.........а где Ерёменко...???
Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Мевля, Шомуродов, Логашов, Вебер, Щадин.
.........а где Ерёменко...???