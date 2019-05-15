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«Ростов» - «Локомотив»: Смолов и Эдер выйдут в атаке гостей

15 мая 2019, 18:18
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Стали известны стартовые составы на ответный полуфинальный матч Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Плиев, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Попов, Глебов, Зайнутдинов, Норманн.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Первая встреча закончилась со счетом 2:2.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 19:53
Состав "Ростова": Песьяков, Сигурдссон, Плиев, Новосельцев, Чернов, Гацкан, Глебов, Норманн, Зайнутдинов, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Калачев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Мевля, Шомуродов, Логашов, Вебер, Щадин.


.........а где Ерёменко...???
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
15 мая в 19:32
Локомотиву удачи!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 18:39
Состав боевой, на победу, единственное напрягает Эдер, но он странный герой может иногда так выстрелить, что мало не покажется. Тем более Ростов помнит его гол, да и он надеюсь не забыл.
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 18:32
Решили кубок забрать?
1 команда
1 команда
   95 / 840
15 мая в 18:27
Локомотиву только победы!
Паровозов
Паровозов
   87 / 840
15 мая в 18:21
Боевой состав, кубок нужен Локомотиву.
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