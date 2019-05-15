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Месси, Икарди и Паредес - в расширенном составе сборной Аргентины

15 мая 2019, 19:29

Тренерский штаб сборной Аргентины опубликовал расширенную заявку команды на Кубок Америки 2019 года.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»), Хуан Муссо («Удинезе»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»);

Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба - ПСЖ), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекьель Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»), Гонсало Мартинес («Атланта Юнайтед»), Пауло Дибала («Ювентус»), Максимилиано Меса («Монтеррей»), Иван Марконе («Бока Хуниорс»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес, Мауро Икарди (оба - «Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

В последнем товарищеском матче аргентинцы обыграли Марокко (1:0).

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Все комментарии
Kempes78
Kempes78
16 мая в 10:18
На этот раз, кроме Ромеро, Скалони собрал сильнейший состав. И снова самой большой проблемой будет - кого исключить. Главное, чтобы команда успела сыграться - тогда победа придёт ! По составу они - лучшие !
Ikarus74
Ikarus74 ответил barcamilan
   502 / 840
16 мая в 07:49
с вратарями беда, а я не знал что фойт, муссо, де пауль и тальяфико-аргентинцы
Тальяфико приезжал в Россию в прошлом году)))
Soccer2016
Soccer2016
15 мая в 23:29
Состав полное дно, это фиаско
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил barcamilan
   47 / 840
15 мая в 21:09
с вратарями беда, а я не знал что фойт, муссо, де пауль и тальяфико-аргентинцы
Почему это? Рульи разве не норм вратарь?
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
15 мая в 21:03
Удачи сборной Аргентины!
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
15 мая в 20:39
Кстати потирают тока мои камменты, совпадение, не думаю..


Аха-ах)
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
15 мая в 20:29
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь
       20 / 840
    15 мая в 20:19
    Этот расширенный состав быстро сузится до размера жимка сварливого гнома. Аха-ха)
    barcamilan
    barcamilan
       325 / 840
    15 мая в 20:15
    с вратарями беда, а я не знал что фойт, муссо, де пауль и тальяфико-аргентинцы
    STVA 1
    STVA 1
       39 / 840
    15 мая в 20:13
    Главное , что Паредеса взяли!
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    15 мая в 20:12
    Паредес хорошо мячики подаёт на тренировках.
    Left Boy
    Left Boy
       169 / 840
    15 мая в 20:05
    что там паредес забыл гроза нантов и нимов
    волгoдoн
    волгoдoн
       128 / 840
    15 мая в 19:57
    нынче сб.аргентины скудновато выглядит,раз-два и обчёлся
    смутное время
    cevin cigan
    cevin cigan
       77 / 840
    15 мая в 19:54
    Очередное фиаско от гномосборной!!!
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    15 мая в 19:47
    Мне жаль сборную Аргентины.
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