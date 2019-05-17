Гвардиола: «Мы не можем позволить себе трансфер Гризманна»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Пусть в «Барселоне» не беспокоятся. Мы не можем себе позволить такую покупку.
Напомним, Гризманн объявил о решении покинуть Мадрид во вторник.
Что изменилось с приходом шейха? Манчестер Сити входит в топ-5 самых дорогих футбольных брендов, постоянно в топ-3, а зачастую и первые в распределении денег с продажи ТВ трансляций в АПЛ. А как мы знаем, АПЛ самая дорогая лига по правам. Плюс призовые за чемпионство в АПЛ самые высокие. Большие спонсорские контракты, вот сейчас заключили контракт с Puma на 70 млн. евро, который тоже входит в топ по самым дорогим контрактам с техническим спонсором. Менеджмент и продвижение бренда не стоит на месте. И поверь, это все только начало.
Что изменилось с приходом шейха? Манчестер Сити входит в топ-5 самых дорогих футбольных брендов, постоянно в топ-3, а зачастую и первые в распределении денег с продажи ТВ трансляций в АПЛ. А как мы знаем, АПЛ самая дорогая лига по правам. Плюс призовые за чемпионство в АПЛ самые высокие. Большие спонсорские контракты, вот сейчас заключили контракт с Puma на 70 млн. евро, который тоже входит в топ по самым дорогим контрактам с техническим спонсором. Менеджмент и продвижение бренда не стоит на месте. И поверь, это все только начало.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, за 12 сезонов, с 2007 по 2019 годы, «Манчестер Сити» потратил на покупку игроков сумасшедшую сумму в 1,7 миллиарда евро. На продажах клуб, согласно тому же источнику, в эти сезоны заработал меньше 500 миллионов. Соответственно, несложно посчитать, что в среднем ежегодно «Ман Сити» тратил более 100 миллионов евро только на покупку футболистов.
В начале января главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении FFP. Это самое суровое наказание, которое может вынести инстанция. «Если информация Der Spiegel верна, это противоречит отчетности о финансах клуба», — приводил слова Летерма журнал Sport Strategies.
В 2014 году УЕФА уже наказывал «Ман Сити», а также «ПСЖ» за нарушения финансового фэйр-плей. Тогда клубы отделались штрафом в 49 миллионов евро, сокращением заявки и ограничением на трансферные траты в течение двух сезонов. Причиной такого наказания стал дефицит бюджета в 233 млн евро, что в 5 раз больше допустимого FFP лимита в 45 миллионов.
По данным Football Leaks, столь символическое наказание было связано с вмешательством в дело Джанни Инфантино, тогда еще занимавшего должность генерального секретаря УЕФА. Инфантино был в курсе нарушений «Ман Сити» и других богатых клубов. Он якобы несколько раз тайно встречался с руководителями клуба и достиг компромисса.
На этот раз наказание британского клуба может быть значительно серьезнее.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, за 12 сезонов, с 2007 по 2019 годы, «Манчестер Сити» потратил на покупку игроков сумасшедшую сумму в 1,7 миллиарда евро. На продажах клуб, согласно тому же источнику, в эти сезоны заработал меньше 500 миллионов. Соответственно, несложно посчитать, что в среднем ежегодно «Ман Сити» тратил более 100 миллионов евро только на покупку футболистов.
В начале января главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении FFP. Это самое суровое наказание, которое может вынести инстанция. «Если информация Der Spiegel верна, это противоречит отчетности о финансах клуба», — приводил слова Летерма журнал Sport Strategies.
В 2014 году УЕФА уже наказывал «Ман Сити», а также «ПСЖ» за нарушения финансового фэйр-плей. Тогда клубы отделались штрафом в 49 миллионов евро, сокращением заявки и ограничением на трансферные траты в течение двух сезонов. Причиной такого наказания стал дефицит бюджета в 233 млн евро, что в 5 раз больше допустимого FFP лимита в 45 миллионов.
По данным Football Leaks, столь символическое наказание было связано с вмешательством в дело Джанни Инфантино, тогда еще занимавшего должность генерального секретаря УЕФА. Инфантино был в курсе нарушений «Ман Сити» и других богатых клубов. Он якобы несколько раз тайно встречался с руководителями клуба и достиг компромисса.
На этот раз наказание британского клуба может быть значительно серьезнее.
Думает они прочтут и через 2 часа Гризманн будет в Манчестере.....с Саулем и Коке впридачу...))
Думает они прочтут и через 2 часа Гризманн будет в Манчестере.....с Саулем и Коке впридачу...))