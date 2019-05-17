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Гвардиола: «Мы не можем позволить себе трансфер Гризманна»

17 мая 2019, 17:52

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Пусть в «Барселоне» не беспокоятся. Мы не можем себе позволить такую покупку.

Напомним, Гризманн объявил о решении покинуть Мадрид во вторник.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
   217 / 843
18 мая в 11:38
Даже если взять топ клубы , которые раньше были лидерами по тратам . Реал крайние защитники Марсело был куплен в Бразилии за 18 миллионов , Карвахаль воспитанник , там Родригес на банке . Барса Альба воспитанник , да его выкупили у Валенсии то и за 20 то ли за 30 , Роберто воспитанник . Вот почему Сити так не может ? Если Сити купит звезду уровня Азара , Неймара там за условные 100-150 миллионов я и слова бы не сказал , но нафига отваливать много денег на каждую позицию ? Накупили защиту на 200 миллионов а толку нету , все равно от ТТХ трешку на своём поле пропускаете , защита Аякса которая за полтора рубля была куплена и то лучше играет
Raamtvall
Raamtvall
   293 / 843
18 мая в 11:21
Ой ладно, Пепка, сказок не рассказывай. Мешок себе Гризманна несчастного позволить не может, лол. Просто вы ещё не докатились до состояния каталонских, которые тупо лавку 17ю напами из своей лиги набивают, лишь бы против них некому было играть.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
   217 / 843
18 мая в 11:21
Да это не важно , суть в том , что Аякс работает на заработок , их цель приносить деньги . У Сити другая цель , Сити ничего не мешает находит молодых талантов , выращивать их , и оставлять у себя , то есть Аякс выращивает -продаёт , Сити выращивает - оставляет у себя . Даже в Сити есть этот пример , Зенченко за сколько купили ? За очень маленькую сумму , а Менди за огромную сумму , и кто играет в основе ? Нужен ли был настолько Менди , что бы тратить не него такие деньги . Я ещё раз повторяю , Сити может тратить большие деньги , но хотя бы как все остальные топы , а не идти по тратам впереди планеты всей , при этом зарабатывая далеко не больше всех . А получается какая то клоунада , Реал , Барселона , МЮ не могут позволить себе такие траты как ПСЖ и СИти , хотя зарабатывают больше , и понятное дело что эти два клуба нарушают ФФП , но никто этого замечать не хочет . Хотя за Сити уже взялись , и сейчас дело на рассмотрение в палате УЕФА
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
   79 / 843
18 мая в 10:59
Да твои слова не актуальны , ибо множество есть клубов которые не делают таких вложений и добиваются успехов . Вложения нужны , но разумные , а не за два года 500 лямов, и не проворачивая смешные махинации в виде мол игрок сам выкупил свой контракт . Да дорогие футболисты нужны , но не на каждую позицию нежно отдавать 50-70 миллионов . Ну купили Менди за 60 лямов, а толку то ? Только по высели цену на коайних защитников . Тотчас же ТТХ без огромных вложений вас обыграл , Аякс добился больше чем Сити имея общий состав на 50 лямов, дешевле чем лиг Менди . То что нужно тратится это я согласен , но Стити по тратам обогнал все топ клубы мира Реал , Барселону , МЮ , хотя у Сити доход в разы меньше чем у этих клубов
И где будет завтра этот Аякс?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
   217 / 843
18 мая в 10:48
Да твои слова не актуальны , ибо множество есть клубов которые не делают таких вложений и добиваются успехов . Вложения нужны , но разумные , а не за два года 500 лямов, и не проворачивая смешные махинации в виде мол игрок сам выкупил свой контракт . Да дорогие футболисты нужны , но не на каждую позицию нежно отдавать 50-70 миллионов . Ну купили Менди за 60 лямов, а толку то ? Только по высели цену на коайних защитников . Тотчас же ТТХ без огромных вложений вас обыграл , Аякс добился больше чем Сити имея общий состав на 50 лямов, дешевле чем лиг Менди . То что нужно тратится это я согласен , но Стити по тратам обогнал все топ клубы мира Реал , Барселону , МЮ , хотя у Сити доход в разы меньше чем у этих клубов
Igo0rek
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
   79 / 843
18 мая в 10:14
Эту глупость и болел Сити постоянно слышу . Мы дороже 70 миллионов ни кого не берём , в ничего что вы количеством берете ? Даже ПСЖ по тратам уступает Сити .
Чтобы сделать команду, которая будет бороться за все трофеи, нужны вложения и не маленькие, особенно учитывая конкурентность рынка. Каждый тренер Сити в эпоху шейха пытался сделать команду под себя. Это бизнес! Хочешь, чтобы в будущем твой бренд был конкурентоспособным и приносил деньги, нужно вложить много сил и денег сегодня. Странно, что приходится объяснять такие элементарные вещи.

Что изменилось с приходом шейха? Манчестер Сити входит в топ-5 самых дорогих футбольных брендов, постоянно в топ-3, а зачастую и первые в распределении денег с продажи ТВ трансляций в АПЛ. А как мы знаем, АПЛ самая дорогая лига по правам. Плюс призовые за чемпионство в АПЛ самые высокие. Большие спонсорские контракты, вот сейчас заключили контракт с Puma на 70 млн. евро, который тоже входит в топ по самым дорогим контрактам с техническим спонсором. Менеджмент и продвижение бренда не стоит на месте. И поверь, это все только начало.
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
18 мая в 01:41
И то хорошо.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   383 / 843
18 мая в 00:55
Я не фанат Сити, знаю, что они количеством берут, а не ценой, и то, что только Гвардиола потратил 500+. Я лишь написал, что если бы не УЕФА, они возможно ради победы в лч потратили бы 100+ за игрока уровня Гризманн.
goalaktika
goalaktika
   707 / 843
17 мая в 22:57
Конечно не можете ) ибо могут ч*кнуть вас
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Kirill Erokhin
   217 / 843
17 мая в 22:51
Эту глупость и болел Сити постоянно слышу . Мы дороже 70 миллионов ни кого не берём , в ничего что вы количеством берете ? Даже ПСЖ по тратам уступает Сити .
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   383 / 843
17 мая в 22:41
Если бы не УЕФА с их придирками, то в финансовом плане трансфер игрока , как Гризманн не было б проблемой, хотя Сити никого не покупал больше чем 70 млн, но ради ЛЧ могли бы и раскошелиться, но придется ждать, как решиться вопрос с УЕФА, потому что без ЛЧ, Гризманн и сам не пойдет в Сити.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   131 / 843
17 мая в 22:20
Гвардиола тренер все таки, не имея возможности даже на такого рода средний трансфер, он нагинает АПЛ )))
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
17 мая в 21:23
Потому что он вам нафиг не нужен
ct
ct
17 мая в 20:50
«Поэтому он выкупит себя сам»:- добавил он..
vinyardrip
vinyardrip ответил вячеслав остапенко
   218 / 843
17 мая в 20:38
Гризман перейдет в Барселону
Кто ж тебе карму то портит. раньше был как робот, щас очеловечился.. 100500 левый чел
vinyardrip
vinyardrip
   218 / 843
17 мая в 20:37
Сирёзно? Просто в й не нужен?.. Ну пичаль ваще
pomor45
pomor45
   63 / 843
17 мая в 19:43
По информации Football Leaks, только за первые четыре года в «Сити» шейх Мансур, купивший клуб в 2008 году, вложил в него 1,1 млрд фунтов. При этом доходы были намного скромнее — около 300 миллионов фунтов.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, за 12 сезонов, с 2007 по 2019 годы, «Манчестер Сити» потратил на покупку игроков сумасшедшую сумму в 1,7 миллиарда евро. На продажах клуб, согласно тому же источнику, в эти сезоны заработал меньше 500 миллионов. Соответственно, несложно посчитать, что в среднем ежегодно «Ман Сити» тратил более 100 миллионов евро только на покупку футболистов.
В начале января главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении FFP. Это самое суровое наказание, которое может вынести инстанция. «Если информация Der Spiegel верна, это противоречит отчетности о финансах клуба», — приводил слова Летерма журнал Sport Strategies.
В 2014 году УЕФА уже наказывал «Ман Сити», а также «ПСЖ» за нарушения финансового фэйр-плей. Тогда клубы отделались штрафом в 49 миллионов евро, сокращением заявки и ограничением на трансферные траты в течение двух сезонов. Причиной такого наказания стал дефицит бюджета в 233 млн евро, что в 5 раз больше допустимого FFP лимита в 45 миллионов.
По данным Football Leaks, столь символическое наказание было связано с вмешательством в дело Джанни Инфантино, тогда еще занимавшего должность генерального секретаря УЕФА. Инфантино был в курсе нарушений «Ман Сити» и других богатых клубов. Он якобы несколько раз тайно встречался с руководителями клуба и достиг компромисса.
На этот раз наказание британского клуба может быть значительно серьезнее.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
17 мая в 19:37
Никакие гризманы не помогут с таким руководством,ожидание у многих очередного позора в ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответил Jeck Denielse
   63 / 843
17 мая в 19:32
Это он так потроллил владельцев МС.....))) Думает они прочтут и через 2 часа Гризманн будет в Манчестере.....с Саулем и Коке впридачу...))
МС находится в стадии разбирательства с УЕФА по ФФП. Видимо Гвардиола даёт понять, что средства владельцев МС, дозволенные ФФП УЕФА, израсходованы, а остатка собственных доходов недостаточно для покупки Гризмана без нарушения ФФП. по этой же причине Зенит резко ограничен в покупках топ-игроков: у Газпрома денег хватает, но не хватает собственных доходов.
sihafazatron
sihafazatron ответил allemz
   119 / 843
17 мая в 19:15
Какой еще 3 Гризманн?
он просто ответил на все эти утки про гризмана) думаю скоро родри из атлетико подпишут, хотя это тоже пока всего лишь слухи...
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 18:28
Наверное теперт удочку закинут..
ДСА
ДСА
   89 / 843
17 мая в 18:08
А потом возьмут и купят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 18:08
Это он так потроллил владельцев МС.....)))
Думает они прочтут и через 2 часа Гризманн будет в Манчестере.....с Саулем и Коке впридачу...))
allemz
allemz
   61 / 843
17 мая в 18:00
Какой еще 3 Гризманн?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 17:58
Гризман перейдет в Барселону
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