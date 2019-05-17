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Варга: «Не удивлюсь, если „Тоттенхэм“ попробует купить Головина»

17 мая 2019, 17:11

Известный агент Шандор Варга считает, что летом хавбек «Монако» Александр Головин может перебраться в Англию. 

Когда я устраивал Реброва в «Тоттенхэм», президентом клуба был сэр Алекс Шугар. При Дэниэле Леви Сергей переходил в «Фенербахче». С тех пор нас связывают тёплые отношения, часто общаемся. Его часто выставляют прижимистым человеком, но поверьте, если ему действительно нужен футболист, он и 100 миллионов за него отдаст, не то что 30.

«Тоттенхэм» сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги чемпионов. Так что я не удивлюсь, если «Тоттенхэм» всерьёз заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков «Тоттенхэма» и «Арсенала». Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом. Головин попал в «Монако» в неудачный для команды момент, но за год во Франции не растерял своих лучших футбольных качеств.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Хоффенхайм». 

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Все комментарии
311
311
   73 / 840
17 мая в 22:17
Павлюка гнобили в свое время, хотя тот был очень хорош, когда выходил на поле. Не нужен Тоттенхэм Головину, если ещё хочет поиграть, да и с финансовой стороны Леви тот ещё жлоб!)
Klasse
Klasse
   554 / 840
17 мая в 19:42
ПХАХАХЗАЗХАЪХАЪХАХХАХАХАХЪАЪАЪХАЪХЪХА

УПОРОТЫЙ АГЕНТ)))
Kresi frok
Kresi frok ответил Albasin
   125 / 840
17 мая в 19:31
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил сулейман шлагбаум 1
       109 / 840
    17 мая в 18:55
    В контракте предусмотрен и такой вариант. Контракт это многостраничный документ, который составляется несколько месяцев и там все прописано
    Плюшевый пупсик
    Плюшевый пупсик
    17 мая в 18:46
    Неужели правда?
    cska1948
    cska1948
       113 / 840
    17 мая в 18:44
    Зинченко закрепился в МС, а чем Головин хуже его? Так что всё может быть...
    starche
    starche
       305 / 840
    17 мая в 18:37
    Насмешил.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 840
    17 мая в 18:26
    А я вот пожалуй удивлюсь.
    Гавриленко
    Гавриленко
       35 / 840
    17 мая в 17:45
    АХАХАХА

    А дыркинфеева кто, Ливерпуль берёт? И да, гойловин не растерял качеств-ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО!!
    kust07
    kust07
       361 / 840
    17 мая в 17:44
    Головину опыта не хватит играть в Тоттенхэме
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Ваня лучший
       293 / 840
    17 мая в 17:41
    Если Монако не вылетит, то Головин останется.
    А если вылетит ? У Саши будут спрашивать, хочет он остаться, или нет ?
    Albasin
    Albasin
       17 / 840
    17 мая в 17:28
    Реал не интересовался Головиным?
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       266 / 840
    17 мая в 17:16
    Типа на место Эриксена?Объективно - датчанин на две головы выше по классу за Головина.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       109 / 840
    17 мая в 17:13
    Если Монако не вылетит, то Головин останется.
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    17 мая в 17:12
    Саше в АПЛ тем более в курятнике делать нечего.
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