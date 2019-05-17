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Икарди: «Я сказал „Интеру“, что хочу остаться в клубе»

17 мая 2019, 14:54

Нападающий «Интера» Мауро Икарди опроверг слухи о том, что он уже договорился с «Ювентусом» о пятилетнем контракте.

Поскольку недавно газеты напечатали ложную информацию, я хочу сообщить болельщикам, что я уже несколько раз говорил клубу о своем желании остаться.

Таким образом, теперь не может быть никакого недопонимания. Понимаю, что СМИ заинтересованы в продаже фейковых новостей, но я ничего не могу с этим поделать, кроме как лично прояснить.

Повторяю: я сказал «Интеру» о своем желании остаться здесь, потому что этот клуб - моя семья. Время покажет, кто говорит правду.

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Все комментарии
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 02:00
Какого фига выеживаешься постоянно.
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил 1 команда
   21 / 843
17 мая в 21:50
А Нара что сказала?
Нара сказала что нужно ходить или в Реал или в Ювентус.
1 команда
1 команда
   94 / 843
17 мая в 20:05
А Нара что сказала?
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   256 / 843
17 мая в 17:15
А чего нормальный типок, и женушка у него в порядке. Чего на него гонят все?
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 15:13
Похоже Интер не прочь его продать .
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 14:59
Понятно, то есть теперь Интер не хочет связываться с скандальной семьёй икарди.
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