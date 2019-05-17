Икарди: «Я сказал „Интеру“, что хочу остаться в клубе»

Нападающий «Интера» опроверг слухи о том, что он уже договорился с «Ювентусом» о пятилетнем контракте.

Поскольку недавно газеты напечатали ложную информацию, я хочу сообщить болельщикам, что я уже несколько раз говорил клубу о своем желании остаться.

Таким образом, теперь не может быть никакого недопонимания. Понимаю, что СМИ заинтересованы в продаже фейковых новостей, но я ничего не могу с этим поделать, кроме как лично прояснить.

Повторяю: я сказал «Интеру» о своем желании остаться здесь, потому что этот клуб - моя семья. Время покажет, кто говорит правду.