Тренер «Болоньи»: «Полицейский назвал меня цыганом. Я этого не потерплю»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал Gazzetta dello Sport о том, что его оскорбил полицейский.
Меня оскорбил полицейский! И так неприятно, когда болельщики соперника во время матчей кричат, что я цыган. Ни разу не видел, чтобы кто-то попросил их остановиться. А уж от полицейского в униформе я такого не потерплю.
Он должен был навести порядок, а не нападать или оскорблять.
15 мая Михайлович посетил в Риме финальный матч Кубка Италии «Аталанта» - «Лацио», после чего вступил в конфликт с одним из болельщиков «бело-голубых». В дело вмешалась полиция.
Для многих людей термин "цыган" означает кочевника и не считается расовым оскорбительным намеком. Но для самих "рома" (или "ромалы" — самоназвание цыган) это слово имеет зловещие обертоны. Например, по данным Оксфордского словаря английское слово "gypped" (образованное от "gypsie" — цыган) означает уголовно наказуемое действие.
Рома, которых часто называют цыганами, считали неудачниками и ворами, а это слово им выжигали на коже во время нацистского режима. Как и многие другие расовые оскорбления, слово "цыган" использовалось в течение многих столетий, чтобы угнетать представителей народности рома.
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Для многих людей термин "цыган" означает кочевника и не считается расовым оскорбительным намеком. Но для самих "рома" (или "ромалы" — самоназвание цыган) это слово имеет зловещие обертоны. Например, по данным Оксфордского словаря английское слово "gypped" (образованное от "gypsie" — цыган) означает уголовно наказуемое действие.
Рома, которых часто называют цыганами, считали неудачниками и ворами, а это слово им выжигали на коже во время нацистского режима. Как и многие другие расовые оскорбления, слово "цыган" использовалось в течение многих столетий, чтобы угнетать представителей народности рома.
Развивайтесь!