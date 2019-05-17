Тренер «Болоньи»: «Полицейский назвал меня цыганом. Я этого не потерплю»

Главный тренер «Болоньи» рассказал Gazzetta dello Sport о том, что его оскорбил полицейский.

Меня оскорбил полицейский! И так неприятно, когда болельщики соперника во время матчей кричат, что я цыган. Ни разу не видел, чтобы кто-то попросил их остановиться. А уж от полицейского в униформе я такого не потерплю.

Он должен был навести порядок, а не нападать или оскорблять.