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Тренер «Болоньи»: «Полицейский назвал меня цыганом. Я этого не потерплю»

17 мая 2019, 10:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал Gazzetta dello Sport о том, что его оскорбил полицейский.

Меня оскорбил полицейский! И так неприятно, когда болельщики соперника во время матчей кричат, что я цыган. Ни разу не видел, чтобы кто-то попросил их остановиться. А уж от полицейского в униформе я такого не потерплю.

Он должен был навести порядок, а не нападать или оскорблять.

15 мая Михайлович посетил в Риме финальный матч Кубка Италии «Аталанта» - «Лацио», после чего вступил в конфликт с одним из болельщиков «бело-голубых». В дело вмешалась полиция.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил Шишанутый
20 мая в 02:12
Если ты их так назовеш в лицо то проблемы будут уже у тебя.
Долго смеялся. Всю жизнь цыган называл цыганами. :))))
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
18 мая в 02:08
В данном случае полицейский применил слово цыган в качестве оскорбления.
Шишанутый
Шишанутый ответил n272nm
   13 / 840
17 мая в 22:58
В России цыган называют цыганами. То что цыгане, мягко скажем, не самые приятные люди, это факт, но это официальное название народа. Так что я не вижу никакого криминала в слове "цыган". Тоже самое касается и негров. Если в США слово "негр" считается оскорбительным и они называют негров афроамериканцами, то это их проблемы.
Если ты их так назовеш в лицо то проблемы будут уже у тебя.
n272nm
n272nm ответил Шишанутый
17 мая в 20:10
Цыгане — оскорбительное слово. Для многих людей термин "цыган" означает кочевника и не считается расовым оскорбительным намеком. Но для самих "рома" (или "ромалы" — самоназвание цыган) это слово имеет зловещие обертоны. Например, по данным Оксфордского словаря английское слово "gypped" (образованное от "gypsie" — цыган) означает уголовно наказуемое действие. Рома, которых часто называют цыганами, считали неудачниками и ворами, а это слово им выжигали на коже во время нацистского режима. Как и многие другие расовые оскорбления, слово "цыган" использовалось в течение многих столетий, чтобы угнетать представителей народности рома. Развивайтесь!
В России цыган называют цыганами. То что цыгане, мягко скажем, не самые приятные люди, это факт, но это официальное название народа. Так что я не вижу никакого криминала в слове "цыган". Тоже самое касается и негров. Если в США слово "негр" считается оскорбительным и они называют негров афроамериканцами, то это их проблемы.
Шишанутый
Шишанутый ответил n272nm
   13 / 840
17 мая в 18:57
Цыгане, типа, не люди что ли?! Бугага :))))
Цыгане — оскорбительное слово.

Для многих людей термин "цыган" означает кочевника и не считается расовым оскорбительным намеком. Но для самих "рома" (или "ромалы" — самоназвание цыган) это слово имеет зловещие обертоны. Например, по данным Оксфордского словаря английское слово "gypped" (образованное от "gypsie" — цыган) означает уголовно наказуемое действие.

Рома, которых часто называют цыганами, считали неудачниками и ворами, а это слово им выжигали на коже во время нацистского режима. Как и многие другие расовые оскорбления, слово "цыган" использовалось в течение многих столетий, чтобы угнетать представителей народности рома.

Развивайтесь!
cska plus
cska plus
   3 / 840
17 мая в 15:26
Надо было полицаю в харю вьехать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 840
17 мая в 13:03
В данном случае расист получается сам Михайлович.
barcamilan
barcamilan ответил Знатог
   323 / 840
17 мая в 11:58
Мхитаряна оскорбили, назвали армянином.
не мельтеши
Знатог
Знатог
   179 / 840
17 мая в 11:43
Мхитаряна оскорбили, назвали армянином.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
17 мая в 11:27
Теперь, если Михайлович назовет итальянца итальянцем или испанца испанцем - это будет расцениваться как проявление расизма.
ДАША Д
ДАША Д
   160 / 840
17 мая в 11:25
Похоже полицейский будет искать себе другую работу.
Novograd
Novograd
17 мая в 11:22
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 840
    17 мая в 11:11
    Надо офицера Смертина отправить в Болонью, чтобы он там объяснил, что слово ЦЫГАН не ругательное.
    n272nm
    n272nm
    17 мая в 10:59
    Цыгане, типа, не люди что ли?! Бугага :))))
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