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Фавр: «Нас ждёт захватывающая концовка сезона в Бундеслиге»

17 мая 2019, 05:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от заключительного тура Бундеслиги, в котором его подопечные могут вырвать чемпионство из рук «Баварии». Перед решающим туром «шмели» отстают от мюнхенцев на 2 очка.

Чемпионская гонка длится до самого конца. Многие команды всё ещё сражаются за Лигу чемпионов и Лигу Европы. В этом сезоне нас ждёт очень интересная концовка, а мы проведём захватывающий матч с гладбахской «Боруссией».

Мы должны быть полностью сконцентрированы на своей игре и надеяться на лучший исход в параллельном матче (Прим. – «Бавария» будет принимать «Айнтрахт»). Мы должны сосредоточиться на своей встрече и выиграть её. Точка.

Возможен любой итог. Насколько высоки шансы [вырвать чемпионство]? Трудно сказать, и я не очень-то и хочу говорить об этом. Мы должны побеждать в Гладбахе. Как вы сказали, они тоже хотят победы. Нам нужно будет показать высокий уровень игры и в итоге взять три очка.

Напомним, меньше месяца назад Фавр заявил, что борьба за титул для «Боруссии» завершена.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Artuom
   238 / 843
17 мая в 22:21
Ой, да всё та же Бундеслига... ничего не поменялось. Просто Бавария уже несколько лет как регрессирует(цепляясь за старичков и меняя игру в худшую сторону ), вот и показалось Фавру будто у них есть шанс))
Самое смешное - шанс реально был, и очень хороший, лучший с сезона 11/12, когда последний раз взяли БЛ. Но если команда сама, своими собственными руками с февраля месяца начинает регулярно отдавать очки и планомерно разрушать отрыв в 10 очков, причём в большинстве матчей одинаковым способом, повторяя из раза в раз одни и те же ошибки, то тут только развести руками остаётся...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   238 / 843
17 мая в 22:15
Она была бы более захватывающей, если бы вы сами не слили свой отрыв, а так нас ждёт очередное и уже давно ни фига не захватывающее чемпионство Баварии.
Palex
Palex
   60 / 843
17 мая в 10:43
Ты выской уровень показал в ЛЧ и в матче с Баварией, когда получил шесть мячей. А завтра Бавария обыграет Айнтрахт и станет чемпионом.
galem72
galem72
   352 / 843
17 мая в 10:14
Удачи Айнтрахту и БВБ!
Artuom
Artuom
   77 / 843
17 мая в 09:36
Ой, да всё та же Бундеслига... ничего не поменялось.
Просто Бавария уже несколько лет как регрессирует(цепляясь за старичков и меняя игру в худшую сторону ), вот и показалось Фавру будто у них есть шанс))
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 09:14
Какая то не захватывающая эта бундеслига.
Left Boy
Left Boy
   167 / 843
17 мая в 09:07
Ты че клоун? Иди отдыхай со своим вторым местом
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 08:16
О чём это он?
ДСА
ДСА
   89 / 843
17 мая в 06:02
Айнтрахт выдохся играя в Лиге Европы, Бавария своего не упустит.
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