Фавр: «Нас ждёт захватывающая концовка сезона в Бундеслиге»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от заключительного тура Бундеслиги, в котором его подопечные могут вырвать чемпионство из рук «Баварии». Перед решающим туром «шмели» отстают от мюнхенцев на 2 очка.
Чемпионская гонка длится до самого конца. Многие команды всё ещё сражаются за Лигу чемпионов и Лигу Европы. В этом сезоне нас ждёт очень интересная концовка, а мы проведём захватывающий матч с гладбахской «Боруссией».
Мы должны быть полностью сконцентрированы на своей игре и надеяться на лучший исход в параллельном матче (Прим. – «Бавария» будет принимать «Айнтрахт»). Мы должны сосредоточиться на своей встрече и выиграть её. Точка.
Возможен любой итог. Насколько высоки шансы [вырвать чемпионство]? Трудно сказать, и я не очень-то и хочу говорить об этом. Мы должны побеждать в Гладбахе. Как вы сказали, они тоже хотят победы. Нам нужно будет показать высокий уровень игры и в итоге взять три очка.
Напомним, меньше месяца назад Фавр заявил, что борьба за титул для «Боруссии» завершена.
Просто Бавария уже несколько лет как регрессирует(цепляясь за старичков и меняя игру в худшую сторону ), вот и показалось Фавру будто у них есть шанс))
Просто Бавария уже несколько лет как регрессирует(цепляясь за старичков и меняя игру в худшую сторону ), вот и показалось Фавру будто у них есть шанс))