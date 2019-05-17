Фавр: «Нас ждёт захватывающая концовка сезона в Бундеслиге»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от заключительного тура Бундеслиги, в котором его подопечные могут вырвать чемпионство из рук «Баварии». Перед решающим туром «шмели» отстают от мюнхенцев на 2 очка.

Чемпионская гонка длится до самого конца. Многие команды всё ещё сражаются за Лигу чемпионов и Лигу Европы. В этом сезоне нас ждёт очень интересная концовка, а мы проведём захватывающий матч с гладбахской «Боруссией».

Мы должны быть полностью сконцентрированы на своей игре и надеяться на лучший исход в параллельном матче (Прим. – «Бавария» будет принимать «Айнтрахт»). Мы должны сосредоточиться на своей встрече и выиграть её. Точка.

Возможен любой итог. Насколько высоки шансы [вырвать чемпионство]? Трудно сказать, и я не очень-то и хочу говорить об этом. Мы должны побеждать в Гладбахе. Как вы сказали, они тоже хотят победы. Нам нужно будет показать высокий уровень игры и в итоге взять три очка.