Гвардиола: «Зидан – мастер ЛЧ. Для остальных это тяжёлый турнир»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул сложность Лиги чемпионов. 48-летний специалист не побеждал в этом турнире с сезона-2010\11.
Конечно, мы мечтаем победить в Лиге чемпионов, но я должен стать сильнее как тренер. Я должен разобраться в том, что можно сделать лучше, чтобы добиться этого. Как тренер я пока недостаточно хорош, чтобы приводить этот клуб к успеху в ЛЧ.
Лига чемпионов – более сложный турнир, если вынести за скобки Зидана, который является мастером в этом соревновании. Все остальные тренеры, которые работают уже 10-15 лет, не выигрывают ЛЧ каждый сезон. Это непростой турнир.
Здесь очень тяжело. Лео [Месси] не забил пенальти [в полуфинале против «Челси»], Мюллер не забил пенальти [в полуфинале с «Атлетико»], Серхио [Агуэро] не реализовал пенальти [в четвертьфинале с «Тоттенхэмом»]. Во внутренних чемпионатах эти мелочи не лишают вас шансов.
Вот почему это так сложно, но мы должны это принять. Мы будем работать... не знаю, над чем, потому что мы пытались сделать всё возможное, но Лига чемпионов тяжела, и я это признаю. Наше выступление в ЛЧ не соответствует тому уровню, который мы демонстрируем в других турнирах.
Гвардиола также заявил, что не собирается переходить в «Ювентус».
могли и должны были проходить измотанный усталостью и травмами Тоттен.
могли и должны были проходить измотанный усталостью и травмами Тоттен.
Гол Льоренте могли засчитать, могли не засчитать, нет здесь никакой неудачи или удачи. Нельзя было доводить в этом противостоянии до того, чтобы надеяться только на удачу, когда соперник уступает во всём.
По первому матчу ты дал очень объективную, правильную оценку на просчёты Гвардиолы. Но был и второй матч, где было возможно, не допуская очередных просчётов, выигрывать двухматчевое противостояние. Как было возможно так играть, в таком ответственном, решающем матче, с командой, которая уступает твоей команде абсолютно во всём, так неаккуратно, на встречных курсах, кто кого перебегает, кто кому больше забьёт. Проиграв в гостях с разницей всего в один мяч, топ-тренер не имеет права забывать о значении забитого мяча в ворота соперника в гостях. Это же надо было умудриться пропустить не один, а целых три мяча в свои ворота, у себя дома, в кубковом матче, от соперника, который уступает тебе во всём, который отстаёт от твоей команды на 27 очков в Премьер-Лиге. Всё, что надо было сделать, чтобы выйти в 1/2 финала ЛЧ, несмотря на поражения в первом матче, сыграть во втором аккуратно, а не соревноваться с соперником, кто кому больше забьёт. Неправильная установка на матч старшего тренера, в итоге, поражения по итогам двух матчей, от команды, которую должны были пройти с закрытыми глазами.
Гол Льоренте могли засчитать, могли не засчитать, нет здесь никакой неудачи или удачи. Нельзя было доводить в этом противостоянии до того, чтобы надеяться только на удачу, когда соперник уступает во всём.
По первому матчу ты дал очень объективную, правильную оценку на просчёты Гвардиолы. Но был и второй матч, где было возможно, не допуская очередных просчётов, выигрывать двухматчевое противостояние. Как было возможно так играть, в таком ответственном, решающем матче, с командой, которая уступает твоей команде абсолютно во всём, так неаккуратно, на встречных курсах, кто кого перебегает, кто кому больше забьёт. Проиграв в гостях с разницей всего в один мяч, топ-тренер не имеет права забывать о значении забитого мяча в ворота соперника в гостях. Это же надо было умудриться пропустить не один, а целых три мяча в свои ворота, у себя дома, в кубковом матче, от соперника, который уступает тебе во всём, который отстаёт от твоей команды на 27 очков в Премьер-Лиге. Всё, что надо было сделать, чтобы выйти в 1/2 финала ЛЧ, несмотря на поражения в первом матче, сыграть во втором аккуратно, а не соревноваться с соперником, кто кому больше забьёт. Неправильная установка на матч старшего тренера, в итоге, поражения по итогам двух матчей, от команды, которую должны были пройти с закрытыми глазами.
Но это ещё полбеды. Есть у тебя проблема посерьёзнее и которая не решается профессиональным ростом. Ты психологически слабый, походи к психологам что ли, пусть тебе веру в себя поднимут, ну, или к магам обратись, пусть прокачают тебе характеристики война, а то у тебя какой-то женоподобный характер.
Но это ещё полбеды. Есть у тебя проблема посерьёзнее и которая не решается профессиональным ростом. Ты психологически слабый, походи к психологам что ли, пусть тебе веру в себя поднимут, ну, или к магам обратись, пусть прокачают тебе характеристики война, а то у тебя какой-то женоподобный характер.
Но и так - Агуэро пенальти не забил, а Льоренте (который пол года дурака валял) умудрился забить в той перестрелке с помощью касания локтя. Тренер не может забить пенальти за игрока, а гол Льоренте могли и не защитать. То что всё получилось заслуженно Тоттен показал в дуэли с Аяксом, но без удачи все таки никак. Она не главная - но помочь или помешать может =)))
Но и так - Агуэро пенальти не забил, а Льоренте (который пол года дурака валял) умудрился забить в той перестрелке с помощью касания локтя. Тренер не может забить пенальти за игрока, а гол Льоренте могли и не защитать. То что всё получилось заслуженно Тоттен показал в дуэли с Аяксом, но без удачи все таки никак. Она не главная - но помочь или помешать может =)))
Играй себе в удовольствие со всякими Бенфиками,Бавариями,Реалами,Ювентусами...)))
Играй себе в удовольствие со всякими Бенфиками,Бавариями,Реалами,Ювентусами...)))
Удача удачей, но Тоттенхэм обязаны были пройти, по итогам двух матчей.
Удача удачей, но Тоттенхэм обязаны были пройти, по итогам двух матчей.
P. S. Для тех кто решил что пост о плохом судействе - вполне возможно так и было. Но не считаю нормальным когда Айтекины, Бузакки, Чакыры, Эвребы и прочие - принимают странные решения на поле, а вопросы задают тренерам и фанатам победившей команды, как будто они эти решения принимали... ВАР ввели, теперь пора наконец ввести послематчевые пресс-конференции судий!!!
P. S. Для тех кто решил что пост о плохом судействе - вполне возможно так и было. Но не считаю нормальным когда Айтекины, Бузакки, Чакыры, Эвребы и прочие - принимают странные решения на поле, а вопросы задают тренерам и фанатам победившей команды, как будто они эти решения принимали... ВАР ввели, теперь пора наконец ввести послематчевые пресс-конференции судий!!!