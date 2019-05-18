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Гвардиола: «Зидан – мастер ЛЧ. Для остальных это тяжёлый турнир»

18 мая 2019, 06:39

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул сложность Лиги чемпионов. 48-летний специалист не побеждал в этом турнире с сезона-2010\11.

Конечно, мы мечтаем победить в Лиге чемпионов, но я должен стать сильнее как тренер. Я должен разобраться в том, что можно сделать лучше, чтобы добиться этого. Как тренер я пока недостаточно хорош, чтобы приводить этот клуб к успеху в ЛЧ.

Лига чемпионов – более сложный турнир, если вынести за скобки Зидана, который является мастером в этом соревновании. Все остальные тренеры, которые работают уже 10-15 лет, не выигрывают ЛЧ каждый сезон. Это непростой турнир.

Здесь очень тяжело. Лео [Месси] не забил пенальти [в полуфинале против «Челси»], Мюллер не забил пенальти [в полуфинале с «Атлетико»], Серхио [Агуэро] не реализовал пенальти [в четвертьфинале с «Тоттенхэмом»]. Во внутренних чемпионатах эти мелочи не лишают вас шансов.

Вот почему это так сложно, но мы должны это принять. Мы будем работать... не знаю, над чем, потому что мы пытались сделать всё возможное, но Лига чемпионов тяжела, и я это признаю. Наше выступление в ЛЧ не соответствует тому уровню, который мы демонстрируем в других турнирах.

Гвардиола также заявил, что не собирается переходить в «Ювентус».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   233 / 843
18 мая в 16:43
Клооп и Почет заслужили победу в ЛЧ кто то из них ее и получит скоро, а Пеп будет требовать покупки новых звезд в МС, потом скажет что его не понимало руководство и уйдет в Юве.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   383 / 843
18 мая в 16:36
Просто Сити и ПСЖ самые неудачливые команды лч, одни проиграли МанЮ, когда это казалось бы невозможно, другие дома проиграли Шпорам что происходит по большим праздникам, дело даже не вар, в любой другой день МС обыграл бы Шпор без проблем, но именно в лч Гвардиола уступил. Видимо правду говорят, что команды чьи владельцы шейхи прокляты в лч, Пепу видимо к шаманам идти нужно.
vastudio
vastudio
   453 / 843
18 мая в 13:36
Мы будем работать... не знаю, над чем ........ Просто гениальные слова)))) Т.е попробуем ещё раз, может пофартит))
League1
League1 ответил Jeck Denielse
   110 / 843
18 мая в 12:35
Для Эрика тен Хага и его "Аякса" ЛЧ вполне себе ненапряжный турнир ...))) Играй себе в удовольствие со всякими Бенфиками,Бавариями,Реалами,Ювентусами...)))
Вообще-то в итоге их из ЛЧ Тоттенхем выпнул. Значит для них тоже ЛЧ не слишком простой турнир.
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 12:30
Лига чемпионов сложный турнир. Для выигрыша в нём нужен характер. У пепских команд его не бывает. Барсоглоры мне возразят, что пепец выигрывал ЛЧ с барсой. Но мы же все помним, что это были за выигрыши. Эвребе, к примеру, до сих пор вынужден оправдываться.
shlifen
shlifen ответил 112910315
   143 / 843
18 мая в 10:17
100% согласен, как Барса второй год подряд в ЛЧ умудряется вылететь выигрывая первый матч в три мяча разницы, так и Гвардиола второй год подряд пытается пройти соперника в режиме перестрелки (в прошлый раз вылетели от Ливерпуля, тоже забив на осторожность) =)))
авито
авито
18 мая в 09:55
До финала лиги чемпионов доходят самые удачливые и фартовые, а не самые сильные и достойные. Этот текущий розыгрыш яркий тому пример. Всем красивого и увлекательного футбола в финале.
112910315
112910315 ответил shlifen
   2 / 843
18 мая в 09:52
Ни в коем случае не оспариваю - всё таки сыграй Гвардиола посмелее в первом матче и выпусти всех основных, могли и должны были проходить измотанный усталостью и травмами Тоттен. Но и так - Агуэро пенальти не забил, а Льоренте (который пол года дурака валял) умудрился забить в той перестрелке с помощью касания локтя. Тренер не может забить пенальти за игрока, а гол Льоренте могли и не защитать. То что всё получилось заслуженно Тоттен показал в дуэли с Аяксом, но без удачи все таки никак. Она не главная - но помочь или помешать может =)))
Кстати, ты отметил самое важное, то, которое никто не замечает:

могли и должны были проходить измотанный усталостью и травмами Тоттен.
112910315
112910315 ответил shlifen
   2 / 843
18 мая в 09:47
Ни в коем случае не оспариваю - всё таки сыграй Гвардиола посмелее в первом матче и выпусти всех основных, могли и должны были проходить измотанный усталостью и травмами Тоттен. Но и так - Агуэро пенальти не забил, а Льоренте (который пол года дурака валял) умудрился забить в той перестрелке с помощью касания локтя. Тренер не может забить пенальти за игрока, а гол Льоренте могли и не защитать. То что всё получилось заслуженно Тоттен показал в дуэли с Аяксом, но без удачи все таки никак. Она не главная - но помочь или помешать может =)))
Бывает так, что удача отворачивается полностью, не везёт и ничего не сделаешь, но противостояние МС-Тоттенхэм, это не тот случай, когда надо уповать на неудачу.

Гол Льоренте могли засчитать, могли не засчитать, нет здесь никакой неудачи или удачи. Нельзя было доводить в этом противостоянии до того, чтобы надеяться только на удачу, когда соперник уступает во всём.

По первому матчу ты дал очень объективную, правильную оценку на просчёты Гвардиолы. Но был и второй матч, где было возможно, не допуская очередных просчётов, выигрывать двухматчевое противостояние. Как было возможно так играть, в таком ответственном, решающем матче, с командой, которая уступает твоей команде абсолютно во всём, так неаккуратно, на встречных курсах, кто кого перебегает, кто кому больше забьёт. Проиграв в гостях с разницей всего в один мяч, топ-тренер не имеет права забывать о значении забитого мяча в ворота соперника в гостях. Это же надо было умудриться пропустить не один, а целых три мяча в свои ворота, у себя дома, в кубковом матче, от соперника, который уступает тебе во всём, который отстаёт от твоей команды на 27 очков в Премьер-Лиге. Всё, что надо было сделать, чтобы выйти в 1/2 финала ЛЧ, несмотря на поражения в первом матче, сыграть во втором аккуратно, а не соревноваться с соперником, кто кому больше забьёт. Неправильная установка на матч старшего тренера, в итоге, поражения по итогам двух матчей, от команды, которую должны были пройти с закрытыми глазами.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
18 мая в 09:26
Ну, Зидану во много повезло, конечно, однако ты прав в том, что тебе нужно вырасти как тренеру. Это же давно очевидный факт и только ты не можешь до сих пор его понять. Пора бы уже запасаться вторым, а то и третьим планами на игры, а не выходить всегда с одним и когда он по пи...кхм...когда он трещит по швам, то нужно менять игру прям по ходу матча, чего ты совершенно не умеешь делать.
Но это ещё полбеды. Есть у тебя проблема посерьёзнее и которая не решается профессиональным ростом. Ты психологически слабый, походи к психологам что ли, пусть тебе веру в себя поднимут, ну, или к магам обратись, пусть прокачают тебе характеристики война, а то у тебя какой-то женоподобный характер.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил mangoх12
   335 / 843
18 мая в 09:18
Перес под Зидана покупал ЛЧ, смирись.
Если Перес покупает ,зачем ему ЗИДАН!?Смирись!
shlifen
shlifen ответил 112910315
   143 / 843
18 мая в 09:09
Ни в коем случае не оспариваю - всё таки сыграй Гвардиола посмелее в первом матче и выпусти всех основных, могли и должны были проходить измотанный усталостью и травмами Тоттен.

Но и так - Агуэро пенальти не забил, а Льоренте (который пол года дурака валял) умудрился забить в той перестрелке с помощью касания локтя. Тренер не может забить пенальти за игрока, а гол Льоренте могли и не защитать. То что всё получилось заслуженно Тоттен показал в дуэли с Аяксом, но без удачи все таки никак. Она не главная - но помочь или помешать может =)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 08:39
Для Эрика тен Хага и его "Аякса" ЛЧ вполне себе ненапряжный турнир ...)))
Играй себе в удовольствие со всякими Бенфиками,Бавариями,Реалами,Ювентусами...)))
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 08:24
ЛЧ очень тяжёлый турнир, особенно для Акинфеева Но благодаря этому турниру он получил почётное прозвище Дырофей Конифеевич.
112910315
112910315 ответил shlifen
   2 / 843
18 мая в 08:16
Всё таки наверное даже ярые фанаты Реала не будут отрицать роль удачи во всех трёх победах в ЛЧ подряд. Например прошлый финал с Ливерпулем - ну кто мог знать что Кариус учудит такой цирк? Он и до этого выдавал ляпы, но финал это было нечто... Или проход Ювентуса с пенальти на последней минуте (не спорю о правоте вообще) - другой арбитр мог бы и не решится поставить точку. Или проход Баварии раньше - удаление и 2 гола из оффсайда и др. В одном розыгрыше жеребьёвка была фан, пока Атлеты жилы рвали. Пеп прав, не всегда очевидно что нужно наладить в команде для победы в ЛЧ. Иногда может просто не хватить удачи (как с пенальти Агуэро). P. S. Для тех кто решил что пост о плохом судействе - вполне возможно так и было. Но не считаю нормальным когда Айтекины, Бузакки, Чакыры, Эвребы и прочие - принимают странные решения на поле, а вопросы задают тренерам и фанатам победившей команды, как будто они эти решения принимали... ВАР ввели, теперь пора наконец ввести послематчевые пресс-конференции судий!!!
Что ему (Гвардиоле) не хватило для того, чтобы по итогам двух матчей обыграть Тоттенхэм в 1/4 Лиги Чемпионов, тот самый Тоттенхэм, который в Премьер-Лиге отстаёт от МС на расстояние 27!!!!!! очков. Тот самый Тоттенхэм в котором трансферы, покупки новых топ-игроков несбыточная мечта для тренера Маурисио Почеттино, в отличие от Гвардиолы, который покупал того, кого хотел, продавал кто был ему не нужен. Как было возможно проиграть команде, по итогам двух матчей, с которой в Премьер-Лиге, целая пропасть в турнирной таблице-27 очков разницы. Выскажу своё скромное мнение, это не Почеттино его переиграл, это Гвардиола проиграл тактически в этом двухматчевом противостоянии. Вина за вылет в 1/4 Лиге Чемпионов в этом сезоне от команды, которая абсолютно во всём уступала МС, это его вина, его вина на 100%.

Удача удачей, но Тоттенхэм обязаны были пройти, по итогам двух матчей.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
18 мая в 08:15
    ilyafrom
    ilyafrom
       141 / 843
    18 мая в 07:49
    Зидан уже показал свой максимум. Через год его уволят
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       12 / 843
    18 мая в 07:42
    А ты физрук и четвертьфиналист ЛЧ.
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 843
    18 мая в 07:22
    Перес под Зидана покупал ЛЧ, смирись.
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    18 мая в 07:15
    ЛЧ для любого тренера тяжёлый турнир.
    shlifen
    shlifen
       143 / 843
    18 мая в 07:14
    Всё таки наверное даже ярые фанаты Реала не будут отрицать роль удачи во всех трёх победах в ЛЧ подряд. Например прошлый финал с Ливерпулем - ну кто мог знать что Кариус учудит такой цирк? Он и до этого выдавал ляпы, но финал это было нечто... Или проход Ювентуса с пенальти на последней минуте (не спорю о правоте вообще) - другой арбитр мог бы и не решится поставить точку. Или проход Баварии раньше - удаление и 2 гола из оффсайда и др. В одном розыгрыше жеребьёвка была фан, пока Атлеты жилы рвали. Пеп прав, не всегда очевидно что нужно наладить в команде для победы в ЛЧ. Иногда может просто не хватить удачи (как с пенальти Агуэро).

    P. S. Для тех кто решил что пост о плохом судействе - вполне возможно так и было. Но не считаю нормальным когда Айтекины, Бузакки, Чакыры, Эвребы и прочие - принимают странные решения на поле, а вопросы задают тренерам и фанатам победившей команды, как будто они эти решения принимали... ВАР ввели, теперь пора наконец ввести послематчевые пресс-конференции судий!!!
    112910315
    112910315
       2 / 843
    18 мая в 07:13
    Для тебя точно тяжёлый) тяжелейший.
    КЭТиК
    КЭТиК
       146 / 843
    18 мая в 06:54
    Лучше клуба для победы в Лиге Чемпионов не придумаешь.
    Lewa2708
    Lewa2708
       227 / 843
    18 мая в 06:53
    Зизу попал в нужное место, в нужное время
    STVA 1
    STVA 1
       38 / 843
    18 мая в 06:44
    Пеп ерунду сказал . Для Зизу это тоже тяжелый турнир .
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