Гвардиола: «Зидан – мастер ЛЧ. Для остальных это тяжёлый турнир»

Наставник «Манчестер Сити» подчеркнул сложность Лиги чемпионов. 48-летний специалист не побеждал в этом турнире с сезона-2010\11.

Конечно, мы мечтаем победить в Лиге чемпионов, но я должен стать сильнее как тренер. Я должен разобраться в том, что можно сделать лучше, чтобы добиться этого. Как тренер я пока недостаточно хорош, чтобы приводить этот клуб к успеху в ЛЧ .

Лига чемпионов – более сложный турнир, если вынести за скобки Зидана, который является мастером в этом соревновании. Все остальные тренеры, которые работают уже 10-15 лет, не выигрывают ЛЧ каждый сезон. Это непростой турнир.

Здесь очень тяжело. Лео [Месси] не забил пенальти [в полуфинале против «Челси»], Мюллер не забил пенальти [в полуфинале с «Атлетико»], Серхио [Агуэро] не реализовал пенальти [в четвертьфинале с «Тоттенхэмом»]. Во внутренних чемпионатах эти мелочи не лишают вас шансов.