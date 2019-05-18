Моуриньо: «Надеюсь, в июле вернусь к работе в понравившемся проекте»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о своём будущем. По слухам, португальским специалистом интересовались в «Баварии», «Интере», «Роме» и ряде французских клубов.

У меня есть много качеств, и одно из них заключается в том, что я уважаю другие клубы и их руководство. Я никогда не говорил: «Этот клуб был во мне заинтересован и выходил на связь».

Когда в декабре я покинул «Манчестер Юнайтед», то сразу же принял решение о том, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь, в июле вернусь к работе в проекте, который по-настоящему понравится мне.