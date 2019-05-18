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Моуриньо: «Надеюсь, в июле вернусь к работе в понравившемся проекте»

18 мая 2019, 05:23

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о своём будущем. По слухам, португальским специалистом интересовались в «Баварии», «Интере», «Роме» и ряде французских клубов.

У меня есть много качеств, и одно из них заключается в том, что я уважаю другие клубы и их руководство. Я никогда не говорил: «Этот клуб был во мне заинтересован и выходил на связь».

Когда в декабре я покинул «Манчестер Юнайтед», то сразу же принял решение о том, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь, в июле вернусь к работе в проекте, который по-настоящему понравится мне.

Ранее Моуриньо исключил возможность того, что возглавит «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   317 / 843
18 мая в 22:05
в проекте "футбольный манагер",где со сарта тебе дают полярда!
zim289
zim289 ответил dzvinka
18 мая в 13:51
было бы о ком говорить, может и говорил бы))) ахахахаха неужто псж поведется на это дно? Но подобное притягивается ведь - все может быть))
Как будете юбилей отмечать? "Ливерпуль 2020" или 30 лет без чемпионства?
Вот, где дно - 30 лет подряд не выигрывать чемпионат.
1 команда
1 команда
   94 / 843
18 мая в 13:13
Соссуоло твой проект.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 10:45
Врет не стесняясь.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 10:31
Это будет величайший тренер всех времён и народов,если он поднимет красноярский "Енисей" до финала ЛЧ.
dzvinka
dzvinka
   75 / 843
18 мая в 08:54
было бы о ком говорить, может и говорил бы))) ахахахаха
неужто псж поведется на это дно? Но подобное притягивается ведь - все может быть))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   108 / 843
18 мая в 08:01
Неужели в грандиозном Хряк проекте к 100 летию бестрофейного клуба? Это было бы и смешно и круто
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 06:26
физруки всегда в моде
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 06:15
Желаю удачи Моуру!
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
18 мая в 05:47
Удачи Моуриньо!
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