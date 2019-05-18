Хави: «„Барселона“ должна доминировать на поле. Иначе взять ЛЧ невозможно»

Бывший игрок «Барселоны» Хави прокомментировал последние результаты каталонского клуба в Лиге чемпионов. Последние два сезона «сине-гранатовые» покидали ЛЧ , проигрывая с разгромным счётом в ответных матчах.

Я считаю, что «Барселона» снова должна доминировать в матчах. Иначе выиграть Лигу чемпионов невозможно.

Об этом говорит и история, когда «Барселона» впервые выиграла Лигу чемпионов, победив также в домашнем чемпионате и доминируя на поле.

На мой взгляд, сейчас мы не слишком доминируем во время матчей.