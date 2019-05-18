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Хави: «„Барселона“ должна доминировать на поле. Иначе взять ЛЧ невозможно»

18 мая 2019, 04:21

Бывший игрок «Барселоны» Хави прокомментировал последние результаты каталонского клуба в Лиге чемпионов. Последние два сезона «сине-гранатовые» покидали ЛЧ, проигрывая с разгромным счётом в ответных матчах.

Я считаю, что «Барселона» снова должна доминировать в матчах. Иначе выиграть Лигу чемпионов невозможно.

Об этом говорит и история, когда «Барселона» впервые выиграла Лигу чемпионов, победив также в домашнем чемпионате и доминируя на поле.

На мой взгляд, сейчас мы не слишком доминируем во время матчей.

Также Хави признался, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону» в качестве тренера.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
18 мая в 17:29
Так доминируйте!
League1
League1 ответил Gelious
   110 / 843
18 мая в 12:59
Потом это может оказаться лишь одним куском из интервью
... большом, развёрнутом интервью о меське)
Gelious
Gelious ответил Scuderia Ferrari
   246 / 843
18 мая в 11:46
Не произнёс фамилию Месси. Уже хорошо. Растёт.😉
Потом это может оказаться лишь одним куском из интервью
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
18 мая в 10:59
А кто мешает?
Барсамания1988
Барсамания1988
   489 / 843
18 мая в 09:38
Расскажи это эрнесто, надеюсь его уберут.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
18 мая в 07:53
Не произнёс фамилию Месси. Уже хорошо. Растёт.😉
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 07:49
Доминация - она разная знаете ли бывает. Можно катать мяч 89% времени и сыграть 1-1 (Как Испания-Финляндия или как Испания - Россия ), можно вдавить соперника в штрафную и проиграть в два мяча (как Интер-Барса или Барса-Челси), можно отдать мяч и пожирать свободное пространство не давая сопернику ничего сделать (как Атлетико лучших образцов), а можно сносить соперников в комбинационном контратакующем стиле (как Барса Райкарда или Бавария Юппа Хайнкеса)... Все понимают что Барсе нужны изменения, но какие? И так ли хорошо доминировать всегда, или иногда лучше дать сопернику тоже чуток поиграть с мячом и вытащить из их штрафной? Футбол все время меняется, и я очень надеюсь что Хави не подразумевает возвращение в Тики-таку... Пока что этот подход устарел и будет в новинку лет через 10-15, ведь все циклично, и Пеп воссоздавал модель игры Кройфа...
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 07:13
Об этом поговорим уже через год.
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