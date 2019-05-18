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Моуриньо: «Балотелли мог бы стать более сильным игроком»

18 мая 2019, 03:56

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в интервью RMC поделился мнением о своём бывшем подопечном Марио Балотелли, которого он тренировал в «Интере». Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Марсель».

Балотелли мог бы стать лучше, чем он есть сейчас. 

Недавно я говорил то же самое одному из своих игроков, и тот ответил мне: «Тренер, ты прав, но мне нравится быть таким, какой я есть».

Таков менталитет некоторых футболистов, им нравится оставаться теми, кто они есть. Иногда это происходит потому, что люди вокруг не помогают им [стать лучше].

Однако мне очень нравится Марио. Он мог бы стать лучшим игроком, но он хорош и сам по себе. Балотелли завоёвывал титулы в Англии и Италии, выигрывал Лигу чемпионов, и в будущем он станет лучше, потому что является замечательным футболистом.

Моуриньо также выразил сомнение в том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» в этом году.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 11:01
Мозгов нет в голове.
dzvinka
dzvinka
   75 / 843
18 мая в 08:55
даеш моура и бало в псж!)))
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 07:25
Вот какой парадокс - Бергкамп, Ибрагимович, Баллак, Ван Перси, Буффон и другие, ЛЧ НЕ ВЫИГРЫВАЛИ, зато у раздолбая Балотелли, медаль победителя есть... =))) Марио раньше все легко давалось, и с ним носились как с ребенком, а когда пришло время повзрослеть, он не сумел... Тяжёлое детство? Он видел биографии почти всех великих бразильцев??

Были футболисты которых доконали травмы, а вот Марио как-то совсем не жаль... Он свой талант прос...л сам =/
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 05:10
Не может Марио быть лучше. Отсутствие мозга это довольно серьезный недостаток.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 04:15
Жозик, мог БЫ не считается.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
18 мая в 04:11
Балотелли: "мандаринио мог стать более сильным фезруком"
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