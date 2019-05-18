Моуриньо: «Балотелли мог бы стать более сильным игроком»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» в интервью RMC поделился мнением о своём бывшем подопечном , которого он тренировал в «Интере». Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Марсель».

Балотелли мог бы стать лучше, чем он есть сейчас.

Недавно я говорил то же самое одному из своих игроков, и тот ответил мне: «Тренер, ты прав, но мне нравится быть таким, какой я есть».

Таков менталитет некоторых футболистов, им нравится оставаться теми, кто они есть. Иногда это происходит потому, что люди вокруг не помогают им [стать лучше].

Однако мне очень нравится Марио. Он мог бы стать лучшим игроком, но он хорош и сам по себе. Балотелли завоёвывал титулы в Англии и Италии, выигрывал Лигу чемпионов, и в будущем он станет лучше, потому что является замечательным футболистом.