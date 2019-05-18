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Ал. Миранчук: «Неопределенность влияет на Фернандеша»

18 мая 2019, 14:26

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сообщил, что неопределенность с будущим мешает хавбеку «железнодорожников» Мануэлу Фернандешу.

Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы ни старался, неопределенность всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%. 

Что мне помогло в такой ситуации? Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: «Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить».

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Все комментарии
Aljban
Aljban
   332 / 843
18 мая в 16:43
Надоело Фернандешу играть в бесперспективной команде.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 15:24
Фернандеш уже не тот, что был в прошлом сезоне, резко и сильно сдал.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
18 мая в 14:56
Тесно Фернандешу в Локомотиве.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 14:29
Никакой неопределённости - Ману уезжает, Ерёма вместо него.
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