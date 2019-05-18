Ал. Миранчук: «Неопределенность влияет на Фернандеша»

Полузащитник «Локомотива» сообщил, что неопределенность с будущим мешает хавбеку «железнодорожников» .

Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы ни старался, неопределенность всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.

Что мне помогло в такой ситуации? Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: «Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить».