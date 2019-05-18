Ал. Миранчук: «Конечно, без Денисова непривычно»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук высказался по поводу ситуации вокруг хавбека Игоря Денисова.
Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждём. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам всё как есть.
Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить — нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню. Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-весёлым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой.
Сообщалось, что Денисов не выходил на связь в течение десяти дней, однако затем футболист вступил в диалог с «Локомотивом».
Это когда человек есть
Тут бац и нет
А когда его и не видно
То к чему они привыкли
Это когда человек есть
Тут бац и нет
А когда его и не видно
То к чему они привыкли