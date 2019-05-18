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Ал. Миранчук: «Конечно, без Денисова непривычно»

18 мая 2019, 12:22

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук высказался по поводу ситуации вокруг хавбека Игоря Денисова

Конечно, без Денисова непривычно. В остальном непонятно, что там за ситуация. Все переживают на эту тему, но что касается какого-то объяснения… Ждём. Игорь нам много всего советовал, мог что-то подсказать. Он очень прямой человек, говорил нам всё как есть. 

Позвонить? У нас не настолько близкие отношения. Если бы он вернулся, можно бы было спросить, что случилось. Но звонить — нет. Честно говоря, не помню его последнюю тренировку. Кажется, он сыграл игру, потом была тренировка, на которой то ли травма, то ли еще что-то, и уже после этого он уехал. Но точно не помню. Перемен в его настроении не заметил. Он всегда спокойный, всегда в своих мыслях. Был бы он супер-весёлым парнем, который вдруг начал ходить без настроения, конечно, я бы заметил. Игорь же не такой.

Сообщалось, что Денисов не выходил на связь в течение десяти дней, однако затем футболист вступил в диалог с «Локомотивом».

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Все комментарии
Александр Светличный
Александр Светличный ответил Caniggia
   477 / 843
18 мая в 18:47
Да на фиг он нужен высокомерный, жадный, завистливый, обиженный на весь мир пенс? У Локо без него только лучше.
ИГОРЬ -ВЕЛИКИЙ И УМНЫЙ , А ТЫ СЛОВОБЛУД., И АНАЛИТИК - 0.
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 14:24
Никто их никуда не посылает поэтому непривычно.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 13:25
Непонятно в чём дело, что на Денисове клином сошёлся белый свет.
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 13:15
Ничего, скоро привыкнете.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
18 мая в 13:05
Да на фиг он нужен высокомерный, жадный, завистливый, обиженный на весь мир пенс? У Локо без него только лучше.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков ответил Катерина Измайлова
   37 / 843
18 мая в 12:52
Опять смешно пишешь, продолжай.
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
18 мая в 12:44
Игорь Профи и фанат своего дела, ну а то что приболел то все мы грешны в этом Мире...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   396 / 843
18 мая в 12:38
Если не раскошелятся на нового папика, побьют один рекорд со своей дурацкой схемой)
МКС
МКС
   30 / 843
18 мая в 12:35
Как то непривычно

Это когда человек есть

Тут бац и нет

А когда его и не видно

То к чему они привыкли
311
311
   74 / 843
18 мая в 12:24
Никто не считает твою зарплату!)
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