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Павлюченко: «Глушакову лучше уйти из „Спартака“»

17 мая 2019, 23:01

Экс-нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко считает, что Денису Глушакову стоит покинуть «Спартак».

Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в «Спартаке». Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история… Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в «Спартаке». Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справиться с таким давлением со всех сторон.

Куда уходить? Ему нужно чувствовать себя спокойно, сконцентрироваться на футболе. Пусть это даже будет более скромный клуб – «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство, зато Денис начнет получать удовольствие от игры. Глушакову уже не 20 лет. Если хочет продолжать карьеру, то нужно уйти. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось… Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе.

Напомним, что Глушаков не полетел вместе с командой на игру с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
18 мая в 10:33
Сидеть!!! Держаться! Трудиться до победного над Федуном конца!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
   10 / 843
18 мая в 09:58
Святой человек, легенда клуба.
Спартак без него уже не Спартак!
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 09:40
Легенда должна остаться.
Faustello
Faustello ответил Байкал-38
   23 / 843
18 мая в 09:23
Ромашка не прав! Там вся команда горой за своего капитана (фото есть), фанаты бьют всех своих без разбору за Дениску. Короче самого легендарного капитана Спартака за всю историю нельзя трогать и говорит про него всякие пакости!
Святой человек, легенда клуба.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил drug01
   284 / 843
18 мая в 09:09
Плохи дела только..........в Анжи могут принять!
В Анжи он не то ,что зарплату получать будет , а его кормить только 4 раза будут - летом ,осенью ,зимой и весной ! ))
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
18 мая в 08:59
Ромашка не прав!
Там вся команда горой за своего капитана (фото есть), фанаты бьют всех своих без разбору за Дениску.
Короче самого легендарного капитана Спартака за всю историю нельзя трогать и говорит про него всякие пакости!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   660 / 843
18 мая в 08:52
Кому он за такую зп нужен, да к тому же как человек с душком. Пусть добивает спартачей.
kastites
kastites
   155 / 843
18 мая в 08:15
Грушаков у лучше уйти в небытие)))
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 07:20
Глушаков гордость спартака, лучше разогнать фратрию.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
18 мая в 07:04
Конечно так будет лучше! Для всех) Но Глушак уже запятнал себе репутацию шестью сезонами в пищевике.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 07:02
"Пусть это даже будет более скромный клуб – «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство"...)))))))))

Можно подумать Спартак прям все последние 18 лет с утра до ночи за чемпионство борется...)))

И чем это Ростов скромней Спартака ???
Домашняя посещаемость одинакова...(трансфермаркт)
Ростов - 30.709 в среднем за матч
Спартак - 30.941 в среднем за матч

Количество титулов в последние годы одинаково...по одному...

Если Павлюченко имел в виду разницу в бюджетах клубов...так вообще мимо кассы..)))
Смысл преимущества в бюджетах - коль Спартак покупает Педро Рош а таких мастеров как Ерёменко "дарит" Ростову...да и на деньги от продажи Промеса "усиливается" в ФК "Чертаново"...))))
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 05:51
Где он найдет такую зарплату?
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 04:13
В спартаке самое ему место.
Zak11
Zak11
   645 / 843
18 мая в 01:30
Хоть Роман адекватно всё сказал, в отличии от того же Билялетдинова
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 01:07
Казахстан ждет .
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 01:06
Глушак бы еще пригодился спартаку, кто теперь смешить народ и позорить команду будет?
11-и метровый
11-и метровый ответил Palex
   24 / 843
18 мая в 01:00
Глушакову за Денисовым не угнаться. Гарик разваливал Зенит, пере76ся с легионерами в Анжи, испортил отношения с Черчесовым в Динамо и с Семиным в Локо. И ещё послал на 66 Бородюка, когда тот, позвонил ему и пригласил в сборную на Евро 2008. Вот эта карьера!
И оба жадны до бабла.
CВИН
CВИН
   279 / 843
18 мая в 00:58
сливают капитана
Palex
Palex ответил морозз
   60 / 843
18 мая в 00:54
Глушакову за Денисовым не угнаться. Гарик разваливал Зенит, пере76ся с легионерами в Анжи, испортил отношения с Черчесовым в Динамо и с Семиным в Локо. И ещё послал на 66 Бородюка, когда тот, позвонил ему и пригласил в сборную на Евро 2008. Вот эта карьера!
морозз
морозз
   83 / 843
18 мая в 00:42
Этот парень как Денисов у бомжей, начал разваливать свою команду из за своих непомерных амбиций! Заслуженно получил от болел Спартака вотум недоверия и кошёлку презрения!
kust07
kust07
   372 / 843
18 мая в 00:41
Причем чем быстрее тем лучше
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 00:23
вакансия мечты для глушакова 😅
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
18 мая в 00:21
Ясен хрен, в Ростов, вместе с Карпом доразвалить команду.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   250 / 843
17 мая в 23:54
Кому такое добро надо
МКС
МКС ответил NoKerzhNoParty
   30 / 843
17 мая в 23:54
Экс-нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко Почему локомотива? Почему не свинарника, где он отыграл в два раза больше матчей? Или почему не "экс-нападающий Тотенхема"? Где он отыграл больше?
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил STVA 1
       396 / 843
    17 мая в 23:52
    Интересно , где его рады будут видеть.....
    На лавке в Локо, или в колхозах, со всеми "прелестями")
    STVA 1
    STVA 1
       38 / 843
    17 мая в 23:47
    Интересно , где его рады будут видеть.....
    Footbolista
    Footbolista ответил Anisovich
       31 / 843
    17 мая в 23:36
      Footbolista
      Footbolista ответил Морозовский
         31 / 843
      17 мая в 23:31
      В балете если только)...
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty
         596 / 843
      17 мая в 23:29
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