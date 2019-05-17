Павлюченко: «Глушакову лучше уйти из „Спартака“»

Экс-нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко считает, что Денису Глушакову стоит покинуть «Спартак».
Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в «Спартаке». Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история… Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в «Спартаке». Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справиться с таким давлением со всех сторон.
Куда уходить? Ему нужно чувствовать себя спокойно, сконцентрироваться на футболе. Пусть это даже будет более скромный клуб – «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство, зато Денис начнет получать удовольствие от игры. Глушакову уже не 20 лет. Если хочет продолжать карьеру, то нужно уйти. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось… Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе.
Напомним, что Глушаков не полетел вместе с командой на игру с «Крыльями Советов».
Там вся команда горой за своего капитана (фото есть), фанаты бьют всех своих без разбору за Дениску.
Короче самого легендарного капитана Спартака за всю историю нельзя трогать и говорит про него всякие пакости!
Там вся команда горой за своего капитана (фото есть), фанаты бьют всех своих без разбору за Дениску.
Короче самого легендарного капитана Спартака за всю историю нельзя трогать и говорит про него всякие пакости!
Можно подумать Спартак прям все последние 18 лет с утра до ночи за чемпионство борется...)))
И чем это Ростов скромней Спартака ???
Домашняя посещаемость одинакова...(трансфермаркт)
Ростов - 30.709 в среднем за матч
Спартак - 30.941 в среднем за матч
Количество титулов в последние годы одинаково...по одному...
Если Павлюченко имел в виду разницу в бюджетах клубов...так вообще мимо кассы..)))
Смысл преимущества в бюджетах - коль Спартак покупает Педро Рош а таких мастеров как Ерёменко "дарит" Ростову...да и на деньги от продажи Промеса "усиливается" в ФК "Чертаново"...))))
Можно подумать Спартак прям все последние 18 лет с утра до ночи за чемпионство борется...)))
И чем это Ростов скромней Спартака ???
Домашняя посещаемость одинакова...(трансфермаркт)
Ростов - 30.709 в среднем за матч
Спартак - 30.941 в среднем за матч
Количество титулов в последние годы одинаково...по одному...
Если Павлюченко имел в виду разницу в бюджетах клубов...так вообще мимо кассы..)))
Смысл преимущества в бюджетах - коль Спартак покупает Педро Рош а таких мастеров как Ерёменко "дарит" Ростову...да и на деньги от продажи Промеса "усиливается" в ФК "Чертаново"...))))
В свинарнике играл Аршавин
Не надо путать ваш свинарник со Спартаком
В свинарнике играл Аршавин
Не надо путать ваш свинарник со Спартаком
Почему локомотива? Почему не свинарника, где он отыграл в два раза больше матчей?
Или почему не "экс-нападающий Тотенхема"? Где он отыграл больше?
Почему локомотива? Почему не свинарника, где он отыграл в два раза больше матчей?
Или почему не "экс-нападающий Тотенхема"? Где он отыграл больше?