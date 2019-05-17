Павлюченко: «Глушакову лучше уйти из „Спартака“»

Экс-нападающий «Локомотива» считает, что стоит покинуть «Спартак».

Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в «Спартаке». Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история… Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в «Спартаке». Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справиться с таким давлением со всех сторон.

Куда уходить? Ему нужно чувствовать себя спокойно, сконцентрироваться на футболе. Пусть это даже будет более скромный клуб – «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство, зато Денис начнет получать удовольствие от игры. Глушакову уже не 20 лет. Если хочет продолжать карьеру, то нужно уйти. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось… Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе.