Павлюченко: «Дзюбе нужно попробовать свои силы в АПЛ»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко выразил мнение, что форварду «Зенита» Артему Дзюбе нужно попробовать свои силы в АПЛ.
Если у него появится конкретное предложение, то почему бы не поехать? Вы знаете, в России Артем уже поднялся до определенного уровня. Как футболист он здесь уже не растет. Судите сами – чемпионом страны стал, забивает, отдает. Дальше развиваться некуда. Если Артем хочет продолжать прогрессировать, то, наверное, нужно пробовать. Но все зависит от того, появится ли стоящий вариант.
А Артёму Дзюбе (31 год) такие "гастроли" ни к чему...
Кто нибудь помнит переход игрока не из "топ-5" лиг в "топ-5" лиг - на 4-м десятке и ставшего там "звездой"...????
Я - нет.....
А Артёму Дзюбе (31 год) такие "гастроли" ни к чему...
Кто нибудь помнит переход игрока не из "топ-5" лиг в "топ-5" лиг - на 4-м десятке и ставшего там "звездой"...????
Я - нет.....
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Месси так не считает ))
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Месси так не считает ))