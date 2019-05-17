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Павлюченко: «Дзюбе нужно попробовать свои силы в АПЛ»

17 мая 2019, 22:34

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко выразил мнение, что форварду «Зенита» Артему Дзюбе нужно попробовать свои силы в АПЛ.

Если у него появится конкретное предложение, то почему бы не поехать? Вы знаете, в России Артем уже поднялся до определенного уровня. Как футболист он здесь уже не растет. Судите сами – чемпионом страны стал, забивает, отдает. Дальше развиваться некуда. Если Артем хочет продолжать прогрессировать, то, наверное, нужно пробовать. Но все зависит от того, появится ли стоящий вариант.

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
18 мая в 11:00
Вот так и ты - рос, рос , да и вырос в России. Попробовал в Англии еще подрасти, ан нет, не той системы гранаты. И домой - расти до упору ! А было тебе в ту пору 28 лет, а не 30. как бревну ! И с какого перепугу он в 30 лет в Англии начнет вдруг " развиваться" ?
galem72
galem72
18 мая в 10:42
Что за популистское заявление? А почему бы зюбе не попробовать свои силы на Луне? Блин, он так сказал, что этой древесине достаточно объявление в "комсомолку" подать и прям клубы с АПЛ выстроятся за ним в очередь. Кто им реально и когда интересовался с Англии и кому он там нужен? Ладно бы ему было 20 лет, но ему — почти 31, и его примитив в атаке уже не исправить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 мая в 08:16
Это Ивану Игнатьеву (20 лет) стоит попробовать силы в АПЛ.....
А Артёму Дзюбе (31 год) такие "гастроли" ни к чему...

Кто нибудь помнит переход игрока не из "топ-5" лиг в "топ-5" лиг - на 4-м десятке и ставшего там "звездой"...????
Я - нет.....
Гавроша
Гавроша
18 мая в 07:21
Сам-то он попробовал, помню как в пустые ворота с ленточки не попадал.
CВИН
CВИН
18 мая в 05:02
смешно))
mortid
mortid
18 мая в 02:55
Судите сами – чемпионом страны стал, забивает, отдает. Дальше развиваться некуда
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Месси так не считает ))
Pancher_95
Pancher_95
18 мая в 01:18
А кому дерево сдалась в Англии?
youtomee
youtomee
18 мая в 00:57
ему летом 31 год будет, о каком прогрессе в Англии для нападающего может идти речь?
Sergey Z
Sergey Z
17 мая в 23:39
Насмешил!!!
handreb
handreb
17 мая в 23:10
Дзюбу в Англию пока никто и не зовет.
Морозовский
Морозовский
17 мая в 22:53
Павлюченко, надо признать, хочет ослабить "Зенит"!
Albasin
Albasin
17 мая в 22:53
Еще один, какая Англия, Зенит его вершина.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
17 мая в 22:46
Поздно уже Дзюбе в Англию, да и не зовут.
311
311
17 мая в 22:45
Ему в этом году 31 год, поздновато созрел для АПЛ!)
minai
minai
17 мая в 22:42
Чё охренел шоле?! Там выкладываются 3 (три) бешенных матча в неделю.
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