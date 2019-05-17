Павлюченко: «Дзюбе нужно попробовать свои силы в АПЛ»

Экс-нападающий «Спартака» выразил мнение, что форварду «Зенита» нужно попробовать свои силы в АПЛ .

Если у него появится конкретное предложение, то почему бы не поехать? Вы знаете, в России Артем уже поднялся до определенного уровня. Как футболист он здесь уже не растет. Судите сами – чемпионом страны стал, забивает, отдает. Дальше развиваться некуда. Если Артем хочет продолжать прогрессировать, то, наверное, нужно пробовать. Но все зависит от того, появится ли стоящий вариант.