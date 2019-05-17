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Павлюченко: «Смолов ошибся с переходом в „Локомотив“»

17 мая 2019, 22:16

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Федора Смолова в «Локомотив».

На мой взгляд, Федор ошибся с переходом в «Локомотив». Это мое мнение, никому не навязываю. И раньше говорил, что Смолову лучше остаться в «Краснодаре» – либо уехать в Европу. Считал, что парень потеряется и в «Спартаке», и в «Локо», куда его активно сватали.

Знаете, есть такое выражение: «Нашел свою команду». Вот «Краснодар» – его. Там он много забивал, был бомбардиром. Я на его месте не уходил бы оттуда. От добра добра не ищут. Другое дело, что не знаю всех подробностей трансфера. Может быть, какой-то конфликт произошел или что-то еще.

Но в «Локомотиве» Федор пока никак себя не может обрести. Забьет, потом теряется, потом опять забьет… Видно, что Смолов находится не в своей тарелке, ощущается, что не получается стать лидером как в «Краснодаре». Пока ему тяжеловато. Дай бог, чтобы в дальнейшем все сложилось.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 840
19 мая в 09:36
Рома, ты себя то вспомни, когда в Локо перешёл. А ошибка или нет: всякое бывает. И палка раз в сто лет выстреливает)))
VV V
VV V ответил Alpribas
   299 / 840
19 мая в 00:16
Хватит считать чужие деньги, и писать одно и то же в каждой заметке.
Олигофрен, я считаю общие деньги страны, а не чужие....
loko7
loko7
   210 / 840
18 мая в 10:46
Такие ошибки случаются, одна из таких произошла в 2012 году, когда абсолютно нулячего Павлюченко подписал Локо.
Alpribas
Alpribas ответил VV V
   76 / 840
18 мая в 09:46
Государственный Локомотив, как и Зенит, живёт на федеральные деньги налогоплательщиков сознательных граждан России ....позор Локомотиву и Зениту, которые расхищают общие государственные деньги страны только в два наглых лица !!! P.S.первое лицо-это Локомотив, второе лицо-это Зенит.....хотя второе, государственное лицо, безвозвратно забирает у бюджета страны раз в 5-7 больше Локомотива и всё никак не нажрётся !
Хватит считать чужие деньги, и писать одно и то же в каждой заметке.
Александр Светличный
Александр Светличный ответил VV V
   497 / 840
18 мая в 08:48
Государственный Локомотив, как и Зенит, живёт на федеральные деньги налогоплательщиков сознательных граждан России ....позор Локомотиву и Зениту, которые расхищают общие государственные деньги страны только в два наглых лица !!! P.S.первое лицо-это Локомотив, второе лицо-это Зенит.....хотя второе, государственное лицо, безвозвратно забирает у бюджета страны раз в 5-7 больше Локомотива и всё никак не нажрётся !
АНАЛИТИК ИЗ ПУРГИ!
kastites
kastites
   156 / 840
18 мая в 08:18
Очень ошибся
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
18 мая в 07:22
Просто попал в автобус, там много не забьешь.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
18 мая в 02:28
Какая ему Европа? Кому он на хрен нужен? Разве что, максимум, голландский середняк и играть за еду. А здесь за лямы можно прогуливаться по полю с лошадиной улыбкой, постоянно поправляя причёску, забивая 1 гол в пяти матчах. Кончился Смолов, как футболист.
VV V
VV V ответил 112910315
   299 / 840
18 мая в 00:39
...- либо уехать в Европу.. Кому он нужен в Европе, кто его там ждёт.
Верно....лучше у государственного Локомотива получать, именно получать деньги, а не зарабатывать, как принято в Европе, да и во всём цивилизованном мире !
VV V
VV V
   299 / 840
18 мая в 00:30
Государственный Локомотив, как и Зенит, живёт на федеральные деньги налогоплательщиков сознательных граждан России ....позор Локомотиву и Зениту, которые расхищают общие государственные деньги страны только в два наглых лица !!!
P.S.первое лицо-это Локомотив, второе лицо-это Зенит.....хотя второе, государственное лицо, безвозвратно забирает у бюджета страны раз в 5-7 больше Локомотива и всё никак не нажрётся !
112910315
112910315
   1 / 840
18 мая в 00:19
...- либо уехать в Европу..
Кому он нужен в Европе, кто его там ждёт.
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
17 мая в 23:47
Фёдор сам выбрал где ему играть...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
17 мая в 23:25
Я думаю Смолову надо играть в Локомотиве
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
17 мая в 23:11
Чего в Краснодаре не игралось?
dino-hsv
dino-hsv
   399 / 840
17 мая в 23:00
так же как и ты несколько лет назад, хех
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
17 мая в 22:55
Рома за всех все решил : кто прав, кто нет, кому, куда идти !!!
Смолов и Дзюба - не мальчики, сами разберутся!!!
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
17 мая в 22:54
Это Локомотив ошибся.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
17 мая в 22:25
Переоценил себя Федот - отсюда проблемы.
minai
minai
   285 / 840
17 мая в 22:21
А злые языки ваще говорят, что ошибся, выбрав футбол.
волгoдoн
волгoдoн
   128 / 840
17 мая в 22:20
лопырнулся не по детски,понторез
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