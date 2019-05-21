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Биджиев: «У Коробова не было проблем с допингом»

сегодня, 09:31

Бывший главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев поддержал полузащитника курской команды Дмитрия Коробова, который подозревается в употреблении допинга.

Дмитрий — хороший парень и неплохой футболист. Он всегда к себе относился достаточно профессионально. У меня претензий к Коробову не возникало. Есть ли у него перспективы заиграть в премьер-лиге? Да, нужно только больше работать на тренировках.

Когда я работал в Курске, игроков неоднократно проверяли антидопинговые службы. Так было после полуфинала и финала Кубка России. Коробов тоже проходил допинг-контроль, но тогда все было в норме.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   69 / 845
сегодня в 13:47
Скорее всего, посетил тарасовку.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 11:42
Видно с Титовым где-то схлестнулся.
LOpp
LOpp
   16 / 845
сегодня в 10:33
менты подкинули
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 845
сегодня в 10:31
Не было, придумают.
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 845
сегодня в 10:05
Недоглядели, накосячил.
Zenit_84
Zenit_84
   139 / 845
сегодня в 10:00
Пришло время
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 845
сегодня в 09:54
Типа Коробов и допинг жили в согласии?!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил морозз
   276 / 845
сегодня в 09:49
А Гинер почему молчит, дал бы какой либо совет...благо опыт есть!
У него и кокс есть, наверняка.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   276 / 845
сегодня в 09:48
Все когда-то происходит впервые !
морозз
морозз
   83 / 845
сегодня в 09:39
А Гинер почему молчит, дал бы какой либо совет...благо опыт есть!
beefs
beefs
   171 / 845
сегодня в 09:34
захотел попробовать и ошибся...
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