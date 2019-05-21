Биджиев: «У Коробова не было проблем с допингом»

Бывший главный тренер «Авангарда» поддержал полузащитника курской команды , который подозревается в употреблении допинга.

Дмитрий — хороший парень и неплохой футболист. Он всегда к себе относился достаточно профессионально. У меня претензий к Коробову не возникало. Есть ли у него перспективы заиграть в премьер-лиге? Да, нужно только больше работать на тренировках.

Когда я работал в Курске, игроков неоднократно проверяли антидопинговые службы. Так было после полуфинала и финала Кубка России. Коробов тоже проходил допинг-контроль, но тогда все было в норме.