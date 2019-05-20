Названо имя футболиста ФНЛ, подозреваемого в употреблении допинга

20 мая 2019, 18:47

По данным СМИ , футболистом ФНЛ , которого заподозрили в употреблении запрещенных средств, является полузащитник курского «Авангарда» .

Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново» 24 апреля.

Коробов пропустил последний матч своей команды с «Сибирью», состоявшийся накануне.