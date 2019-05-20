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Названо имя футболиста ФНЛ, подозреваемого в употреблении допинга

20 мая 2019, 18:47

По данным СМИ, футболистом ФНЛ, которого заподозрили в употреблении запрещенных средств, является полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов.

Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново» 24 апреля.

Коробов пропустил последний матч своей команды с «Сибирью», состоявшийся накануне.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
вчера в 09:42
Земляк отличился. Приятно !
Albasin
Albasin
   17 / 840
вчера в 02:59
Это свиньи ему бромантан продали по знакомству.
Faustello
Faustello
   22 / 840
вчера в 01:37
Чё теперь пузырьки бояры в списке запрещенных допингов? ай яй яй
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
20 мая в 23:37
Шалунишка однако!)
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
20 мая в 22:58
Так все знают - это баклан !
МКС
МКС
   30 / 840
20 мая в 19:48
Я знаю такого

Выпускник питерского хлева

Всегда подозревал, что питерские футболистов скупают у всех

Потому что в своей школе одних свиней плодят стадами
clop
clop
   84 / 840
20 мая в 19:12
Теперь понятно, почему именно спартачей проверяли на допинг больше других этой весной. Как только попался Коробов из пердива, у проверяющих сразу появились обоснованные подозрения, что и в высшей лиге принимают. Жаль, что никого из мясных на этот раз не застукали, но Русада действовало правильно.
wingback
wingback
   167 / 840
20 мая в 19:10
Не знаю такого, но подозреваю что хряк...
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