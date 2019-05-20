Названо имя футболиста ФНЛ, подозреваемого в употреблении допинга

По данным СМИ, футболистом ФНЛ, которого заподозрили в употреблении запрещенных средств, является полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов.
Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново» 24 апреля.
Коробов пропустил последний матч своей команды с «Сибирью», состоявшийся накануне.
Выпускник питерского хлева
Всегда подозревал, что питерские футболистов скупают у всех
Потому что в своей школе одних свиней плодят стадами
Выпускник питерского хлева
Всегда подозревал, что питерские футболистов скупают у всех
Потому что в своей школе одних свиней плодят стадами