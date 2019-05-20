Футболист ФНЛ подозревается в употреблении допинга

Российское антидопинговое агентство сообщило РФС о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.
Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА
Ранее сообщалось, что «Спартак» в апреле стал самым тестируемым инспекторами РУСАДА клубом РПЛ.
Фамилия, клубная принадлежность подозреваемого, а также название обнаруженного вещества не называются....
...но потом...
20/05/2019 - 16:19
Пойманный на нарушении антидопинговых правил футболист ФНЛ выступает за курский "Авангард". Об этом пишет Матч ТВ.
Фамилия, клубная принадлежность подозреваемого, а также название обнаруженного вещества не называются....
...но потом...
20/05/2019 - 16:19
Пойманный на нарушении антидопинговых правил футболист ФНЛ выступает за курский "Авангард". Об этом пишет Матч ТВ.
Сегодня 14:25
LOpp
Сегодня 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
Ты лучше за Лвiвом-2 смотри, всё-такие роднее.
-------------------------------------------------------------------------------------
а ты уже поздравил СВОЕГО президента с инаугурацией?
Сегодня 14:25
LOpp
Сегодня 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
Ты лучше за Лвiвом-2 смотри, всё-такие роднее.
-------------------------------------------------------------------------------------
а ты уже поздравил СВОЕГО президента с инаугурацией?
Сегодня 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
Ты лучше за Лвiвом-2 смотри, всё-такие роднее.
Сегодня 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
Ты лучше за Лвiвом-2 смотри, всё-такие роднее.
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ