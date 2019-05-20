ГлавнаяНовости

Футболист ФНЛ подозревается в употреблении допинга

вчера, 13:59

Российское антидопинговое агентство сообщило РФС о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА

Ранее сообщалось, что «Спартак» в апреле стал самым тестируемым инспекторами РУСАДА клубом РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Биджиев: «У Коробова не было проблем с допингом»
Сегодня, 09:31 Комментарии11
Названо имя футболиста ФНЛ, подозреваемого в употреблении допинга
Вчера, 18:47 Комментарии8
Глава ФНЛ: «Мы заинтересованы в объективном расследовании дела о допинге»
Вчера, 15:46 Комментарии7
«Спартак» - самая проверяемая команда на допинг в апреле
16 мая Комментарии25
Бывший игрок «Зенита»: «Перед играми нам давали обычные витамины»
06 мая Комментарии17
РУСАДА и «Зенит» урегулировали ситуацию с Ивановичем
05 мая Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил wingback
   51 / 843
вчера в 23:39
Наверняка бывший хряк...
Учите сударь матчасть...)
Parovoznic
Parovoznic ответил Морро
   359 / 843
вчера в 19:03
Новость - бомба. В пробе взятой у ОДНОГО ИЗ футболистов после ОДНОГО ИЗ матчей обнаружена НЕИЗВЕСТНАЯ субстанция.
Снова полная неизвестность...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
вчера в 16:23
Всего в сезоне ФНЛ-2018/19 сыграли 574 футболиста.
Фамилия, клубная принадлежность подозреваемого, а также название обнаруженного вещества не называются....

...но потом...
20/05/2019 - 16:19
Пойманный на нарушении антидопинговых правил футболист ФНЛ выступает за курский "Авангард". Об этом пишет Матч ТВ.
wingback
wingback
   168 / 843
вчера в 15:47
Наверняка бывший хряк...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
вчера в 15:44
Дюпин сорвался с голодухи.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
вчера в 15:30
Случайно не бромантан жрал тарасовский?
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
вчера в 15:26
Это точно спартак-2.
Морро
Морро
   821 / 843
вчера в 14:36
Новость - бомба. В пробе взятой у ОДНОГО ИЗ футболистов после ОДНОГО ИЗ матчей обнаружена НЕИЗВЕСТНАЯ субстанция.
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 14:31
handreb
Сегодня 14:25
LOpp
Сегодня 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место


Ты лучше за Лвiвом-2 смотри, всё-такие роднее.
-------------------------------------------------------------------------------------
а ты уже поздравил СВОЕГО президента с инаугурацией?

la_masia
la_masia ответил Байкал-38.
   105 / 843
вчера в 14:29
Но как смешно бы не звучало, физрук (по документам) только в Краснодаре тренирует)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 14:29
Обнаружили, и обнаружили. Какая невидаль...
la_masia
la_masia ответил Байкал-38.
   105 / 843
вчера в 14:27
А у нас возьми великую тройку ЦЗС(не в обиду никому) и попадешь в точку, везде физруки.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   450 / 843
вчера в 14:27
откуда у этих нищебродов деньги на допинг?
handreb
handreb
   66 / 843
вчера в 14:25
LOpp
Сегодня 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место


Ты лучше за Лвiвом-2 смотри, всё-такие роднее.
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 14:15
из Зенита-2 100%
они в этом сезоне ФНЛ из штанов выпрыгнули заняв предпоследнее место
Байкал-38.
Байкал-38. ответил la_masia
   184 / 843
вчера в 14:13
А говорят в основном составе одной из команд РПЛ играет 10 гомосеков, 1 баба, а тренирует их физрук.
Кононов не физрук, а тренеришка!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
вчера в 14:13
Скорее всего, в спартаке-2, больше негде.
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 14:12
Из конюшни какой то точно
Albasin
Albasin ответил la_masia
   17 / 843
вчера в 14:12
А говорят в основном составе одной из команд РПЛ играет 10 гомосеков, 1 баба, а тренирует их физрук.
Не трудно догадаться в какой.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   35 / 843
вчера в 14:11
Из второй тарасовки скорее всего.
la_masia
la_masia
   105 / 843
вчера в 14:04
А говорят в основном составе одной из команд РПЛ играет 10 гомосеков, 1 баба, а тренирует их физрук.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 14:01
ПАРЕНЬ К УСПЕХУ ШЁЛ !

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100