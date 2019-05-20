Футболист ФНЛ подозревается в употреблении допинга

вчера, 13:59

Российское антидопинговое агентство сообщило РФС о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ .

Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА