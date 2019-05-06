Бывший игрок «Зенита»: «Перед играми нам давали обычные витамины»

Бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев заявил, что не сталкивался с допингом во время игры за «сине-бело-голубых».
Нам давали обычные витамины. Перед играми - «Неотон». Это открытый препарат, ничего в нем страшного нет. Поэтому разговоры о допинге в «Зените» я сразу отметаю.
Кстати во времена Червя на допинг пробе прокололся только Титов
Хотя на бромантане сидела практически вся сборная России
Да и все команды вышки в том числе
А еще если внимательно поднять интервью Еремы
То у них пол команды нюхало веселый порошок
Включая луноликого
Но попался только ромка
Кстати во времена Червя на допинг пробе прокололся только Титов
Хотя на бромантане сидела практически вся сборная России
Да и все команды вышки в том числе
А еще если внимательно поднять интервью Еремы
То у них пол команды нюхало веселый порошок
Включая луноликого
Но попался только ромка
Сегодня 00:10
Пора бы газовый проект отправить в ФНЛ. Какие-то витамины жрут и даже не стесняются об этом говорить.
Чем вас на укроине накормили?
Сегодня 00:10
Пора бы газовый проект отправить в ФНЛ. Какие-то витамины жрут и даже не стесняются об этом говорить.
Чем вас на укроине накормили?
После игр необычные.
После игр необычные.