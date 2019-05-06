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Бывший игрок «Зенита»: «Перед играми нам давали обычные витамины»

вчера, 22:54

Бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев заявил, что не сталкивался с допингом во время игры за «сине-бело-голубых».

Нам давали обычные витамины. Перед играми - «Неотон». Это открытый препарат, ничего в нем страшного нет. Поэтому разговоры о допинге в «Зените» я сразу отметаю.

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Все комментарии
МКС
МКС
   38 / 1004
сегодня в 00:50
Стимулирующее средство - в своем роде допинг

Кстати во времена Червя на допинг пробе прокололся только Титов

Хотя на бромантане сидела практически вся сборная России

Да и все команды вышки в том числе

А еще если внимательно поднять интервью Еремы

То у них пол команды нюхало веселый порошок

Включая луноликого

Но попался только ромка
Бестрофейный
Бестрофейный
   145 / 1004
сегодня в 00:37
LOpp
Сегодня 00:10
Пора бы газовый проект отправить в ФНЛ. Какие-то витамины жрут и даже не стесняются об этом говорить.

Чем вас на укроине накормили?
Nimbles
Nimbles ответил LOpp
   796 / 1004
сегодня в 00:27
Пора бы газовый проект отправить в ФНЛ. Какие-то витамины жрут и даже не стесняются об этом говорить.
    LOpp
    LOpp
       9 / 1004
    сегодня в 00:10
    Пора бы газовый проект отправить в ФНЛ. Какие-то витамины жрут и даже не стесняются об этом говорить.
    wingback
    wingback
       231 / 1004
    сегодня в 00:01
      Морозовский
      Морозовский ответил Василий 50
         4 / 1004
      вчера в 23:50
      К чему этот разговор?
      Покаяться решил, совесть замучила!
      ABir
      ABir
         152 / 1004
      вчера в 23:42
      Нам говорили, что давали обычные витамины
      Василий 50
      Василий 50
         281 / 1004
      вчера в 23:26
      К чему этот разговор?
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         22 / 1004
      вчера в 23:22
      Перед играми нам давали обычные витамины.
      После игр необычные.
      Zenit_84
      Zenit_84
         149 / 1004
      вчера в 23:15
      Чего только не придумают
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         10 / 1004
      вчера в 23:11
      У друга глотнуть можно,а допинг того проще ,вот и вся лазурь
      Морозовский
      Морозовский
         4 / 1004
      вчера в 22:59
      Колёса глотали - бакланы, ёпта!
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