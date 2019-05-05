РУСАДА и «Зенит» урегулировали ситуацию с Ивановичем

Сообщается, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказывал недовольство допинг-офицерам за то, что они постоянно выбирают для сдачи проб именно его.
Однако сама проба была сдана в соответствии со всеми инструкциями. Ни о каких санкциях со стороны РУСАДА речи не идет. В «Зенит» поступило письмо от организации о поведении игрока, но оно носило рекомендательный характер. После ответа от «Зенита» у сторон не осталось вопросов и претензий друг к другу.
Бабло и карман нашли друг друга
Бабло и карман нашли друг друга