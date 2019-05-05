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РУСАДА и «Зенит» урегулировали ситуацию с Ивановичем

вчера, 16:52

Сообщается, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказывал недовольство допинг-офицерам за то, что они постоянно выбирают для сдачи проб именно его.

Однако сама проба была сдана в соответствии со всеми инструкциями. Ни о каких санкциях со стороны РУСАДА речи не идет. В «Зенит» поступило письмо от организации о поведении игрока, но оно носило рекомендательный характер. После ответа от «Зенита» у сторон не осталось вопросов и претензий друг к другу.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   88 / 1009
вчера в 23:42
Кто бы сомневался!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 1009
вчера в 23:20
Тут всё прозрачно :С Газпрома выдачи нет!
Kuprin
Kuprin
   785 / 1009
вчера в 22:30
как то порешали
PITER_1
PITER_1 ответил Юрий Климов 1
   281 / 1009
вчера в 21:13
Картонное чемпионство отмечают...….некогда им -место Спартаку ищут.
следующий кубок межсезонья выбирают
a3r3v3
a3r3v3
   614 / 1009
вчера в 20:40
Он просто единственный кто чист )
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил PITER_1
   353 / 1009
вчера в 19:31
а чего бромонтанщики такие не активные в комментах
Картонное чемпионство отмечают...….некогда им -место Спартаку ищут.
PITER_1
PITER_1
   281 / 1009
вчера в 18:45
а чего бромонтанщики такие не активные в комментах
azures
azures
   397 / 1009
вчера в 18:42
Шумиха из ничего.
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 1009
вчера в 18:41
РУСАДА извинились?
Морозовский
Морозовский
   4 / 1009
вчера в 18:39
Нащупали у Иваныча английские колёса - готовят обширную доказательную базу поди!
сканер
сканер
   267 / 1009
вчера в 18:39
Глупо было бы)))
la_masia
la_masia
   110 / 1009
вчера в 18:22
Да понятно, намаслили где надо и все сдали без проблем)
Zenit_84
Zenit_84
   153 / 1009
вчера в 18:14
Что же там написали?
Лакшери
Лакшери ответил Alladins
   130 / 1009
вчера в 18:14
На бутылку
mat73
mat73
   235 / 1009
вчера в 18:02
Мда уж.. Какие гордые, писАть в присутствии когото им нельзя..
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 1009
вчера в 17:44
Хоть бы кого из свиней проверили. Во смеху было бы. Но похоже они нафиг не интересны никому. От них ровным счетом ничего не зависит. Там только судейский корпус рулит. Гыгыгы
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:31
Мутковские выкормыши нервы трепят
DEXEZ
DEXEZ
   722 / 1009
вчера в 17:29
Иванович им еще ведро кала отправил по почте, чтобы хватало материалов для анализа! На этом и порешили...
МКС
МКС
   63 / 1009
вчера в 17:29
Кто бы сомневался

Бабло и карман нашли друг друга
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   188 / 1009
вчера в 17:29
Нашли преступника.
kasyak7
kasyak7
   500 / 1009
вчера в 17:29
допинг офицерам не позавидуешь.футболисты самые мерзкие из спортсменов
Footbolista
Footbolista
   8 / 1009
вчера в 17:27
Старик усиал 29 в банку...психанул...
Alladins
Alladins
   155 / 1009
вчера в 17:25
Лучше бы Гулиева посадили.
STVA 1
STVA 1
   41 / 1009
вчера в 17:17
Решили достать старичка
grazie100
grazie100 ответил Гавриленко
   274 / 1009
вчера в 17:09
Снять очки можно!....10, или лучше 12!
grazie100
grazie100
   274 / 1009
вчера в 17:08
Соккерс всё не может придумать, как лучше поздравить Зенит с ЧР 2019, от всей своей красно - белой свой натуры.Весь день в поиске..
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 17:07
Бабла выделили.
Аксинья
Аксинья
   87 / 1009
вчера в 17:00
Ну не по вкусу урина Ивановича чинушам из РУСАДА - вот и весь сказ...А может быть наоборот...
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   353 / 1009
вчера в 17:00
Ха-ха-ха. Кто бы сомневался, что претензий нет)))))
Гавриленко
Гавриленко
   68 / 1009
вчера в 16:59
Дисквалить нытика и зенит.
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