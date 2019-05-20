Глава ФНЛ: «Мы заинтересованы в объективном расследовании дела о допинге»

вчера, 15:46

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига окажет все возможное содействие расследованию РФС по запросу РАА РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов, который выступает в данном турнире.