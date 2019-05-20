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Глава ФНЛ: «Мы заинтересованы в объективном расследовании дела о допинге»

вчера, 15:46

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига окажет все возможное содействие расследованию РФС по запросу РАА РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов, который выступает в данном турнире.

Футбольная Национальная Лига декларирует политику нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил и заинтересована в объективном расследовании упомянутого дела. Нормативные документы лиги предусматривают режим максимального благоприятствования для работы сотрудников антидопинговых органов при проведении плановых и внеплановых проверок на матчах под эгидой ФНЛ. Кроме того, все врачи клубов лиги в обязательном порядке проходят курсы РАА РУСАДА по программам «Антидопинг» и «Медицинский курс». Наличие специального сертификата является обязательным при прохождении клубом процедуры лицензирования.

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Все комментарии
handreb
handreb
   66 / 843
сегодня в 03:53
Больше будет шума, чем расследования.
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
сегодня в 02:11
Следы ведут в тарасовку.
Albasin
Albasin
   17 / 843
вчера в 18:06
Какой позор на всю страну.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
вчера в 16:54
Фердун всё разрулит.
морозз
морозз
   83 / 843
вчера в 16:44
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 843
    вчера в 16:31
    Ну надо же хоть кого-то находить с допингом. Уже лучше в ФНЛ найти, чем в сборной.
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 843
    вчера в 16:18
    Нужно ехать в тарасовку и там решать всё в бане.
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