Глава ФНЛ: «Мы заинтересованы в объективном расследовании дела о допинге»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига окажет все возможное содействие расследованию РФС по запросу РАА РУСАДА о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов, который выступает в данном турнире.
Футбольная Национальная Лига декларирует политику нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил и заинтересована в объективном расследовании упомянутого дела. Нормативные документы лиги предусматривают режим максимального благоприятствования для работы сотрудников антидопинговых органов при проведении плановых и внеплановых проверок на матчах под эгидой ФНЛ. Кроме того, все врачи клубов лиги в обязательном порядке проходят курсы РАА РУСАДА по программам «Антидопинг» и «Медицинский курс». Наличие специального сертификата является обязательным при прохождении клубом процедуры лицензирования.