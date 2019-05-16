«Спартак» - самая проверяемая команда на допинг в апреле

«Спартак» в апреле стал самым тестируемым инспекторами РУСАДА клубом РПЛ. Во второй месяц весны допинг-пробы сдали семь футболистов клуба.
В апреле были проверены на допинг: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Михаил Игнатов, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.
Всего во второй месяц весны РУСАДА протестировало 21 футболиста РПЛ. По итогам первых четырех месяцев самым тестируемым футбольным клубом России остается ЦСКА, у которого 10 игроков прошли проверку РУСАДА. Второе место занимает «Спартак» (9), третью и четвертую позиции делят «Локомотив» и «Зенит» (по 7).
ни одного легионера...))
ни одного легионера...))
Вы просто Дежурные по Апрелю!!! :)))
Вы просто Дежурные по Апрелю!!! :)))
Тренера нет
Руководства нет
Игры нет
А команда на 4м месте
Тренера нет
Руководства нет
Игры нет
А команда на 4м месте