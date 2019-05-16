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«Спартак» - самая проверяемая команда на допинг в апреле

16 мая 2019, 16:08

«Спартак» в апреле стал самым тестируемым инспекторами РУСАДА клубом РПЛ. Во второй месяц весны допинг-пробы сдали семь футболистов клуба.

В апреле были проверены на допинг: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Михаил Игнатов, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.

Всего во второй месяц весны РУСАДА протестировало 21 футболиста РПЛ. По итогам первых четырех месяцев самым тестируемым футбольным клубом России остается ЦСКА, у которого 10 игроков прошли проверку РУСАДА. Второе место занимает «Спартак» (9), третью и четвертую позиции делят «Локомотив» и «Зенит» (по 7).

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Все комментарии
Aljban
Aljban
   332 / 843
17 мая в 09:06
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    17 мая в 01:15
    Походу заговор....
    ни одного легионера...))
    Гавроша
    Гавроша
       20 / 843
    16 мая в 23:17
    У федуна все схвачено - сколько не проверяй, ничего не найдут. Только потом бармотан выищется.
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 843
    16 мая в 22:50
    После каждого матча всем составом.
    Димoн
    Димoн ответил Nafnafik
       540 / 843
    16 мая в 22:37
    Свиней нужно строже контролировать, часто бывают не адекватными.
    Дыма без огня не бывает))))
    Nafnafik
    Nafnafik
       86 / 843
    16 мая в 22:11
    Свиней нужно строже контролировать, часто бывают не адекватными.
    mortid
    mortid
       158 / 843
    16 мая в 20:59
    Кто бы сомневался ))))))) Какие они делают выкидоны, после такого и на наркоту не мешало бы проверить или вообще на шизофрению. А то подозрительно как-то, как весна, так у них начинается.
    Gunslinger
    Gunslinger ответил makkie
       492 / 843
    16 мая в 20:44
    И никто не ноет как Денисов с Ивановичем - уверены в себе потому что!
    Да нихрена вы не уверены!!!
    Вы просто Дежурные по Апрелю!!! :)))
    Bastardo
    Bastardo
       392 / 843
    16 мая в 20:30
    21 футболист в месяц, ищут иголку в стоге сена
    Egorium
    Egorium
       111 / 843
    16 мая в 19:09
    Стыдно за спартак.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 843
    16 мая в 18:48
      МКС
      МКС
         30 / 843
      16 мая в 18:38
      Еще бы

      Тренера нет

      Руководства нет

      Игры нет

      А команда на 4м месте
      RIR68
      RIR68
         195 / 843
      16 мая в 18:36
      Гулиева стоило бы к психиатру сводить.
      Бестрофейный
      Бестрофейный
         95 / 843
      16 мая в 17:57
      Просто спартак самая хитренькая команда, нечестно играет.
      Nimbles
      Nimbles
         33 / 843
      16 мая в 17:33
      Свиньи играют как укуренные, то и проверяют постоянно.
      Alladins
      Alladins
         100 / 843
      16 мая в 16:49
      Постоянно на подозрении, то и проверяют.
      parallels
      parallels
         5 / 843
      16 мая в 16:44
      то есть, без допинга спартак влетел бы тульскому рапиду 7:0?
      морозз
      морозз
         83 / 843
      16 мая в 16:41
      Титов, Ерёменко...поэтому и проверяют Спартак и ЦСКА не по детски, хотя я думаю что у бомжей всё на много хуже! Постоянно нюхать газ, хотя на данный момент и не подпадающий под допинг, это тоже не детское занятие!
      clop
      clop
         84 / 843
      16 мая в 16:35
      Предлагаю слегка изменить заголовок: "спартак перевыполнил план по сдаче анализов" :))
      Anisovich
      Anisovich
         65 / 843
      16 мая в 16:34
      Пробромантанены до такой степени, что его даже анализ не показывает.
      Gelious
      Gelious
         246 / 843
      16 мая в 16:28
      Забейте, этим и допинг не поможет. Лучше б на алкоголь проверяли почаще. А то такое в интервью веселое несут.
      makkie
      makkie
         18 / 843
      16 мая в 16:27
      И никто не ноет как Денисов с Ивановичем - уверены в себе потому что!
      311
      311
         74 / 843
      16 мая в 16:18
      По игре всё видно без проверок!)
      ДАША Д
      ДАША Д
         164 / 843
      16 мая в 16:12
      Понятно, всю кровь у ЦСКА со Спартаком выпили, вот они спотыкаются все время.
      cska plus
      cska plus
         3 / 843
      16 мая в 16:10
      Скажите спасибо титову и его зелье собственного приготовления.
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