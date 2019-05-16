«Спартак» - самая проверяемая команда на допинг в апреле

16 мая 2019, 16:08

«Спартак» в апреле стал самым тестируемым инспекторами РУСАДА клубом РПЛ . Во второй месяц весны допинг-пробы сдали семь футболистов клуба.

В апреле были проверены на допинг: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Михаил Игнатов, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.