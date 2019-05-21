Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак» в заключительном туре РПЛ

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 30-го тура РПЛ
26 мая (воскресенье)
ЦСКА - «Крылья Советов»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» - «Ростов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).
«Зенит» - «Енисей»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Динамо» - «Арсенал»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Краснодар» - «Рубин»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Анжи» - «Урал»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
«Локомотив» - «Уфа»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Оренбург» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
Напомним, 26 мая состоится чемпионский парад «Зенита».
Разве что кто первым пенальти поставит...Левников или Иванов....
Ставлю на Иванова...
Разве что кто первым пенальти поставит...Левников или Иванов....
Ставлю на Иванова...