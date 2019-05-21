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Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак» в заключительном туре РПЛ

сегодня, 18:02

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 30-го тура РПЛ

26 мая (воскресенье)

ЦСКА - «Крылья Советов»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

«Ахмат» - «Ростов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

«Зенит» - «Енисей»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Динамо» - «Арсенал»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Краснодар» - «Рубин»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Анжи» - «Урал»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).

«Локомотив» - «Уфа»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Оренбург» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

Напомним, 26 мая состоится чемпионский парад «Зенита».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 845
сегодня в 18:58
Не спартаковский судья будет работать на матче в Оренбурге) А это значит, что у горожан есть шансы даже на победу. Удачи и победы Оренбургу и ЦСКА!
Брулин
Брулин
   181 / 845
сегодня в 18:57
У Москалёва фамилия страшная для провинции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 845
сегодня в 18:34
А что, МоскВалева разве не погнали из судеек?
морозз
морозз
   83 / 845
сегодня в 18:31
Гинер с Миллером хотят Спартак опустить на 5 место, отсюда и судья бомж!
parallels
parallels
   5 / 845
сегодня в 18:29
позор!
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   668 / 845
сегодня в 18:27
Федун и на последний тур своих расставил. Стыдно.
ziborock
ziborock ответил cska plus
   34 / 845
сегодня в 18:25
Безбородов, лапочкин и кукуян остались без федуновских гонораров.
Естественно! Их же Гинер прикормил!)))
ziborock
ziborock ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   34 / 845
сегодня в 18:25
Что ни матч, то федуновскии судьи.
Тоже заметил что по всей стране одни Питерские гастарбайтеры!)))
Denkuz
Denkuz
   103 / 845
сегодня в 18:21
Последний тур пройдет под девизом "Сколько можно стыдиться за свиней тарасовских!"
Absinthe
Absinthe
   134 / 845
сегодня в 18:18
Если Левников будет на игре Оренбург-Спартак, кто будет на острие атак армейцев в последнем матче?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 845
сегодня в 18:17
Всё вроде нормально...
Разве что кто первым пенальти поставит...Левников или Иванов....
Ставлю на Иванова...
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил makkie
   42 / 845
сегодня в 18:16
Левников нормально свистит, правда в крайнем матче с участием Спартака в Екб - две ошибки допустил (не удалил Бумаля и дал ЖК Гулиеву).
Конечно нормально. Денис остался доволен после матча с Анжи.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 845
сегодня в 18:16
Что ни матч, то федуновскии судьи.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   42 / 845
сегодня в 18:14
Москалев как свистел, так и свистит.
oncha
oncha
   425 / 845
сегодня в 18:13
Свиньи, очевидно, на пятое место съедут, а в следующем сезоне и в сам пердив.
makkie
makkie
   19 / 845
сегодня в 18:12
Левников нормально свистит, правда в крайнем матче с участием Спартака в Екб - две ошибки допустил (не удалил Бумаля и дал ЖК Гулиеву).
FILL3286
FILL3286 ответил МКС
   25 / 845
сегодня в 18:11
Гинер решил таки подна94 Спартаку напоследок
Там мафия конебомжей рулит,кого надо,того и поставят))))
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 18:10
стыдно за зенит
Danrog
Danrog
   94 / 845
сегодня в 18:07
Без свиного судейки и Оренбург может свиней нагнуть до пола.
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 18:07
До лампочки кто,конюшню пятыми оставим в любом случае,будем играть с любительской командой ну или филиала газ прома(((
счет 7-0
счет 7-0
   128 / 845
сегодня в 18:05
Почему не лампочин или москалев, куда фердун притарасовский смотрит?
МКС
МКС
   29 / 845
сегодня в 18:05
Гинер решил таки подна94 Спартаку напоследок
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 18:05
Безбородов, лапочкин и кукуян остались без федуновских гонораров.
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