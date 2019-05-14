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Егоров: «Пускай Пустовойтова занимается своим делом»

14 мая 2019, 14:13

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров раскритиковал арбитра ФИФА Анастасию Пустовойтову.

Пустовойтовой очень много в последнее время. Она комментирует мои слова. Я ей ничего не обещал. Пускай занимается своим делом. Миллион лайков набрала на «Красаве»… Пускай работает дальше.

Недавно вышел выпуск Youtube-канала «Красава» с арбитром. В выпуске она призналась, что получает за матч 13 тысяч рублей. Егоров же в начале мая заявил, что Пустовойтова сможет судить матчи ФНЛ.

Напомним, россиянка будет работать на финальном матче женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом».

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Все комментарии
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 15:02
И у судей фердуновских грызня.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 14:38
Ещё одна свинская битва.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 14:30
13000 за полтора часа вполне нормально.
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