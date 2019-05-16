Гасперини о судействе в финале Кубка Италии: «Это позор!»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини жёстко раскритиковал судейство в финальном матче Кубка Италии с «Лацио» (0:2). После игры наставнику бергамасков показали эпизод из первого тайма, когда удар Мартена де Рона был заблокирован в штрафной «Лацио» рукой защитника римлян Баштуша. Гасперини выразил возмущение тем, что судьи никак не отреагировали на данный эпизод.
Мы принимаем поражение, у «Лацио» очень хорошая команда, игра была равной, но этот инцидент абсолютно неприемлем. Я не злился до этого, потому что впервые увидел этот эпизод.
Может быть, мы бы не выиграли и в случае назначения пенальти, но это очень ужасно. Исход встречи решался в конце, и этот пенальти, не говоря о Баштуше, который уже висел на карточке, изменил бы ход матча.
Мы что, должны использовать VAR только тогда, когда это удобно? Это пенальти и красная карточка. Это позор! Объясните мне, почему это произошло? Дайте мне хоть какое-то объяснение, если сможете. Единственное возможное оправдание – у видео-ассистентов отключили свет, и они не увидели этот момент. Либо так, либо они просто закрыли глаза или смотрели в другую сторону.
Уже на 25-й минуте у нас был бы пенальти, а соперник остался бы в меньшинстве. Вы заставляете ехать сюда 21 тысячу человек и просто насмехаетесь над ними!
Ata-Lazio 0:2 Moviola: 26’ 1^tempo Tiro di De Roon e mani di Bastos che Banti considera involontario e che non viene segnalato dal VAR Calvarese. Grave errore pic.twitter.com/4pX2OKcAr4— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 15 мая 2019 г.
Весь Сериал - ПОЗОРИЩЕ!
Весь Сериал - ПОЗОРИЩЕ!
Ручаюсь что такую же версию ВАРа Барселона со ссриалом мечтают и в КУЕФе запустить на следующий сезон... ато в этом был "неправильный" ВАР))) ахахахаха
Ручаюсь что такую же версию ВАРа Барселона со ссриалом мечтают и в КУЕФе запустить на следующий сезон... ато в этом был "неправильный" ВАР))) ахахахаха