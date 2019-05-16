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Гасперини о судействе в финале Кубка Италии: «Это позор!»

16 мая 2019, 04:57
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини жёстко раскритиковал судейство в финальном матче Кубка Италии с «Лацио» (0:2). После игры наставнику бергамасков показали эпизод из первого тайма, когда удар Мартена де Рона был заблокирован в штрафной «Лацио» рукой защитника римлян Баштуша. Гасперини выразил возмущение тем, что судьи никак не отреагировали на данный эпизод.

Мы принимаем поражение, у «Лацио» очень хорошая команда, игра была равной, но этот инцидент абсолютно неприемлем. Я не злился до этого, потому что впервые увидел этот эпизод.

Может быть, мы бы не выиграли и в случае назначения пенальти, но это очень ужасно. Исход встречи решался в конце, и этот пенальти, не говоря о Баштуше, который уже висел на карточке, изменил бы ход матча.

Мы что, должны использовать VAR только тогда, когда это удобно? Это пенальти и красная карточка. Это позор! Объясните мне, почему это произошло? Дайте мне хоть какое-то объяснение, если сможете. Единственное возможное оправдание – у видео-ассистентов отключили свет, и они не увидели этот момент. Либо так, либо они просто закрыли глаза или смотрели в другую сторону.

Уже на 25-й минуте у нас был бы пенальти, а соперник остался бы в меньшинстве. Вы заставляете ехать сюда 21 тысячу человек и просто насмехаетесь над ними!

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   412 / 840
17 мая в 10:11
Дружище Гасперини! Это ты не видел что в Российском футболе творится! Чистейший гол в полуфинале кубка отменяют! Судьям как заносили и давали приказы, так и продолжают это делать!
Mоnоlo
Mоnоlo
17 мая в 01:26
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    16 мая в 21:05
    то это судейка за Юву мстил, ведь он её ярый фанат,а Старушка вылетела от АТЛАНТОВ, которые возродились из праха времён. Променять Зебру на Величайшую Нацию - точно что в мозгах полмакаронины.
    Весь Сериал - ПОЗОРИЩЕ!
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь
       20 / 840
    16 мая в 19:13
    Нытик. Пусть лучше вспомнит свистки в пользу Аталанты. Лацики по делу выиграли, а черно-синие все нытики. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale
       65 / 840
    16 мая в 18:02
    пеналь нужно было ставить
    нечитайло
    нечитайло
    16 мая в 12:09
    Позор
    Zenit_84
    Zenit_84
       145 / 840
    16 мая в 10:52
    Везде так
    la-respect0
    la-respect0
       633 / 840
    16 мая в 10:18
    Жаль Аталанту ...жизнь вообще несправедливая штука ))
    dzvinka
    dzvinka
       75 / 840
    16 мая в 09:43
    ну это ВАР по маккаронски, на кабинетной гобовской прошывке, версия 1.0 "хочу смотрю, хочу не смотрю" - вот как все решается)))
    Ручаюсь что такую же версию ВАРа Барселона со ссриалом мечтают и в КУЕФе запустить на следующий сезон... ато в этом был "неправильный" ВАР))) ахахахаха
    ZaZizu
    ZaZizu
       274 / 840
    16 мая в 09:38
    всё судейство в Италии -это позорище!
    LOpp
    LOpp
       16 / 840
    16 мая в 08:59
    Это он о чемпионстве Зенита так сказал.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
       802 / 840
    16 мая в 08:08
    А кто-то думал, что ВАР добавит честность?
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    16 мая в 07:53
    Более именитых всегда тянут за уши.
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    16 мая в 06:14
    Пенальти конечно был, но не только на красную даже на желтую эпизод не тянул. У нашего Карася в каждом матче таких эпизодов несколько штук.
    112910315
    112910315
       1 / 840
    16 мая в 06:08
    Фото это хорошо, но надо посмотреть видео.
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