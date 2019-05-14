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УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

14 мая 2019, 15:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Стал известен арбитр, который будет работать на финале Лиги чемпионов.

Встречу между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» обслужит 42-летний словенец Дамир Скомина. Роль ассистентов будут выполнять соотечественники Скомины Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за VAR будет Данни Маккели из Нидерландов, а помогать ему будут Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» 1 июня.

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Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил TypXXI
   20 / 840
15 мая в 21:01
Повезло тебе что ты не около меня. И вообще, "тебе не понять" это ответ противоречащего себе школяра) Аха-ха))
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       402 / 840
    15 мая в 20:27
    Роналду дал совет болеть против Петухов,потому что его таким называют,а он таковым не является и не любит их.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       402 / 840
    15 мая в 20:26
    вот вам и Джокер...который вытащил Клопп из рукава.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    15 мая в 11:08
    Этот тот который левый пенальти назначил в ворота ПСЖ?! Видать в перерыве МЮ тестировал Орал Би
    TypXXI
    TypXXI ответил anyway
       588 / 840
    14 мая в 23:44
    Рот фанов муму был вчера в бесплатном действии по отношению к фанам МС) Ахаха
    TypXXI
    TypXXI ответил Непотопляемый Князь
       588 / 840
    14 мая в 23:39
    Повезло тебе что ты не около меня. И вообще, "тебе не понять" это ответ противоречащего себе школяра) Аха-ха))
    Князь вернулся
    Князь вернулся ответил fanliverpoolfan
       822 / 840
    14 мая в 22:10
    Это плохо ч,Ливерпуль чаше проигрывает когда Скомина судит.
    Не прибедняйся. Скомина ваш ручной судьишка. Был бы он в АПЛ, титул бы от вас не ушёл. Аха-ха)

    Как я рад за МС)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       238 / 840
    14 мая в 20:26
    Это плохо ч,Ливерпуль чаше проигрывает когда Скомина судит.
    anyway
    anyway
       296 / 840
    14 мая в 20:17
    рот клоппа в действии, походу вместо финала лч будет судейское шапито...
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил TypXXI
       788 / 840
    14 мая в 20:17
    Если не смешно то при чем тут твои "аха-ха)"? Ох князек грязек)
    Белебеням не понять. Аха-ха)

    А обзываться не нужно. Повезло тебе, что я на премоде, а так бы стуканул на тебя в каталонском стиле. Аха-ха)
    Serg3.12
    Serg3.12
       14 / 840
    14 мая в 20:17
    Ошибиться может каждый, но фатальных, думаю, не будет
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       380 / 840
    14 мая в 20:12
    В этот раз Скомина может быть, как раз за Шпор, чтобы показать, что он непристрастный, как в одном из матчей Клатенбург дал 3 пенальти в ворота Мю, хотя до этого его обвиняли в том, что он и Уэбб судят в пользу Юнайтед, так что кто знает кто выиграет от этого судьи, остается пожелать ему отсудить без ляпов.
    GrafDrakula
    GrafDrakula ответил raulmadrid_007
       519 / 840
    14 мая в 20:04
    Удачи Месси и Барсе в финале. Но я буду за Аякс.
    или за ювентус? или реал? не могу выбрать из этих двух команд
    beefs
    beefs
       165 / 840
    14 мая в 19:43
    Финал будет за Ливерпулем...
    lobsterdam
    lobsterdam
       786 / 840
    14 мая в 19:18
    судить буду строго, мне сверху видно все...
    Agamaga
    Agamaga ответил Bеликий Князь
       204 / 840
    14 мая в 18:55
    Судьи тоже люди, кто-то всё равно получит от него больше свободы)
    ermak6848
    ermak6848
       176 / 840
    14 мая в 18:30
    Желаю Победы фк " Ливерпуль " !!!
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       114 / 840
    14 мая в 18:26
      Migelito
      Migelito
      14 мая в 18:25
      Большая часть коментов от князя. Предсказуемо)
      kasyak7
      kasyak7
         148 / 840
      14 мая в 18:15
      Ливерпуль-чемпион!
      TypXXI
      TypXXI ответил Bеликий Князь
         588 / 840
      14 мая в 18:09
      Если не смешно то при чем тут твои "аха-ха)"? Ох князек грязек)
      juvenale
      juvenale
         65 / 840
      14 мая в 18:03
      Скомина хахахахаах прощай Тоттенхем
      cska plus
      cska plus
         3 / 840
      14 мая в 17:50
      Жаль если скомина за уши вытянет колбасню.
      cska plus
      cska plus
         3 / 840
      14 мая в 17:46
      Можно было безбородова включить в список.
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил Y.N.W.A.
         20 / 840
      14 мая в 17:45
      А вот и ты) Твой любимый Скомина, будет тащить Ливерпуль))
      Конечно. Надеюсь, что быстро надорвётся от непосильной ноши. Аха-ха)
      Из группового раунда и игр плейоф он вас лихо вытаскивал, а как в финале будет посмотрим.)
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Bеликий Князь
         119 / 840
      14 мая в 17:43
      А вот и ты) Твой любимый Скомина, будет тащить Ливерпуль))
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил Y.N.W.A.
         20 / 840
      14 мая в 17:25
      А вообще есть ВАР, так что судья накосячить вряд ли сможет. 6 лч ждет)
      Подождёт ещё полвека, как и ОПЛ. Аха-ха)
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил Agamaga
         20 / 840
      14 мая в 17:24
      Тоттенхэм выиграет ЛЧ.
      Если ему кто-то помешает, то только Скомина)
      Bеликий Князь
      Bеликий Князь ответил NAZAR 007
         20 / 840
      14 мая в 17:24
      Это тот самый, который в прошлом сезоне ЛЧ придушил Рому в противостоянии с Ливером....ох и начудил он тогда знатно )
      А в этом сезоне засудил Наполи и выпустил из группы сквозерский клоповник((
      Ручной, колбасный выкормыш(
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         80 / 840
      14 мая в 17:24
      Не могли кого-то получше назначить, УЕФА? Он не Скомина, а то же самое, но через букву "т"!
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