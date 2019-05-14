УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

14 мая 2019, 15:38

Стал известен арбитр, который будет работать на финале Лиги чемпионов.

Встречу между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» обслужит 42-летний словенец Дамир Скомина. Роль ассистентов будут выполнять соотечественники Скомины Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за VAR будет Данни Маккели из Нидерландов, а помогать ему будут Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.

Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» 1 июня.