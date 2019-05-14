УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

Стал известен арбитр, который будет работать на финале Лиги чемпионов.
Встречу между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» обслужит 42-летний словенец Дамир Скомина. Роль ассистентов будут выполнять соотечественники Скомины Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за VAR будет Данни Маккели из Нидерландов, а помогать ему будут Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш.
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» 1 июня.
Как я рад за МС)
Как я рад за МС)
А обзываться не нужно. Повезло тебе, что я на премоде, а так бы стуканул на тебя в каталонском стиле. Аха-ха)
А обзываться не нужно. Повезло тебе, что я на премоде, а так бы стуканул на тебя в каталонском стиле. Аха-ха)
Из группового раунда и игр плейоф он вас лихо вытаскивал, а как в финале будет посмотрим.)
Из группового раунда и игр плейоф он вас лихо вытаскивал, а как в финале будет посмотрим.)
Ручной, колбасный выкормыш(
Ручной, колбасный выкормыш(