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Казарцев рассудит «Крылья Советов» и «Спартак»

15 мая 2019, 15:28

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29–го тура РПЛ.

18 мая (суббота)

«Уфа» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов–на–Дону); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов–на–Дону); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт–Петербург).

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт–Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт–Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт–Петербург); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт–Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт–Петербург).

19 мая (воскресенье)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт–Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Енисей» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт–Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт–Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Ростов» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

20 мая (понедельник)

«Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов–на–Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт–Петербург).

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Все комментарии
kastites
kastites
   156 / 840
16 мая в 10:14
КС крупно победят.
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 20:47
Осталось два тура, отсудите без скандалов...
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
15 мая в 19:36
Буду смотреть и переживать за свой Любимый, футбольный клб ЦСКА
в ожидании надежд на Бронзовые медали...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
15 мая в 19:04
спартак не может Казарцев поможет.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
15 мая в 18:52
кукуян будет топить Зенит.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
15 мая в 18:17
У себя дома Крылья 4-0 выносили пупсиков вместе со свинси в составе, после чего федун от греха подальше убрал самарцев в ФНЛ. Позор!
Faustello
Faustello ответил cska plus
   22 / 840
15 мая в 18:09
Нового судью купил федун.
После назначения Коллайдера генеральным Спама, озвучивать ФИО судей на игры Спартака просто бессмыслено, они теперь все как Лампочкин судить будут, но бесплатно.
Лампочкин и Кукуян вчера пытались совершить акт самосожжения в знак протеста, но Егоров приехал, улыбнулся и им и так опять стало светло и тепло.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 17:50
Нового судью купил федун.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Пупсятко
   7 / 840
15 мая в 17:30
Интересно, сколько Казарцеву предложено за матч?
Много. Ведь Крылья посильнее свиней. Вся надежда на Казарцева. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
15 мая в 17:29
Всех своих птенцов расставил Федун на нужные матчи. Гыгыгы
МКС
МКС ответил Пупсятко
   30 / 840
15 мая в 16:46
Интересно, сколько Казарцеву предложено за матч?
Глушакова с баней
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
15 мая в 16:27
Интересно, сколько Казарцеву предложено за матч?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 16:26
Крылья очень неудобный соперник для Спартака. Возможно всё. Арбитру не позавидуешь.
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 16:15
Почему не москалев или лампочкин?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 15:54
Лишь бы без косяков..
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   406 / 840
15 мая в 15:47
Не набедокурьте!
Mangur
Mangur
   539 / 840
15 мая в 15:45
Тяжело будет Динамо в Красноярске.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 15:41
Все за Крылья.
particular
particular
   2 / 840
15 мая в 15:41
Назначены бригады на 8 матчей, а в заголовке, почему-то коленопреклонение перед самарским матчем... Неуважительно и излишне избирательно...
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 15:38
Спартаку дали нового судью????
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