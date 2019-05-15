Казарцев рассудит «Крылья Советов» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29–го тура РПЛ.
18 мая (суббота)
«Уфа» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов–на–Дону); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов–на–Дону); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт–Петербург).
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт–Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев (Санкт–Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт–Петербург); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт–Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт–Петербург).
19 мая (воскресенье)
«Урал» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт–Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Енисей» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт–Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт–Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Ростов» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
20 мая (понедельник)
«Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов–на–Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт–Петербург).
в ожидании надежд на Бронзовые медали...
в ожидании надежд на Бронзовые медали...
Лампочкин и Кукуян вчера пытались совершить акт самосожжения в знак протеста, но Егоров приехал, улыбнулся и им и так опять стало светло и тепло.
Лампочкин и Кукуян вчера пытались совершить акт самосожжения в знак протеста, но Егоров приехал, улыбнулся и им и так опять стало светло и тепло.