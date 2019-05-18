Французский арбитр подарил футболистам карточки и закончил карьеру

18 мая 2019, 11:26

45-летний французский судья Йоан Рунсар необычным образом завершил карьеру.

Матч Лиги 2 между «Метцем» и «Брестом» (1:0) стал для него последним. Рунсар добавил пять минут дополнительного времени, однако дал финальный свисток уже на 3-й минуте. Арбитр подарил футболистам команд по карточке, после чего написал на газоне «Merci» (спасибо), обращаясь к болельщикам.

На протяжении карьеры Рунсар обслужил более 600 матчей.

⚽️ #MultiLigue2

😮 Fin de saison, l'arbitre distribue ses cartons et laisse un message au public avec son spray ! 🙏 pic.twitter.com/zUbv52mxip — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 мая 2019 г.

Напомним, что и «Метц», и «Брест» досрочно завоевали путевки в высший дивизион Франции.