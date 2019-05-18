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Французский арбитр подарил футболистам карточки и закончил карьеру

18 мая 2019, 11:26
МетцЛоготип футбольный клуб Метц1 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

45-летний французский судья Йоан Рунсар необычным образом завершил карьеру.

Матч Лиги 2 между «Метцем» и «Брестом» (1:0) стал для него последним. Рунсар добавил пять минут дополнительного времени, однако дал финальный свисток уже на 3-й минуте. Арбитр подарил футболистам команд по карточке, после чего написал на газоне «Merci» (спасибо), обращаясь к болельщикам.

На протяжении карьеры Рунсар обслужил более 600 матчей.

Напомним, что и «Метц», и «Брест» досрочно завоевали путевки в высший дивизион Франции.

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
   107 / 843
18 мая в 15:02
Вспомнил болгарского судью, который на пасху вместо монетки дал капитанам команды разыграть сторону поля, стукнувшись варенными яйцами))
Креативно, разнообразие - это хорошо.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 14:25
в 45 на пенсию ? Лапочкин аж при*уел
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
18 мая в 11:56
Месси подарит всем по ложке и уедет в чемпионат Панамы. Аха-ха)
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 11:44
Наш безбородов возьмет у фердуна чемодан с баблом за хорошую работу и смоется за границу.
311
311
   74 / 843
18 мая в 11:33
Смущает повязка на руке, а так молодец, с юморком свистун!)
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