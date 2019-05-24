Венгер: «В футболе не должно быть таких ситуаций, как с Мхитаряном»

Бывший наставник «Арсенала» в преддверии финала Лиги Европы, в котором «канониры» сыграют с «Челси», высказался на тему проведения решающего матча ЛЕ в столице Азербайджана. Напомним, полузащитник «Арсенала» не полетит в Баку по соображениям безопасности.

Финал в Баку – это отчасти кошмар [для английских болельщиков]. У команд нет проблем с тем, чтобы добраться туда. Они будут жить в идеальных условиях, у них частные самолёты с удобными креслами. Дело в болельщиках.

Что касается ситуации с Мхитаряном, таких вещей в футболе происходить не должно. Я считаю, что для 2019 года и Европы с её глубоко демократическими ценностями это не нормально, когда ты не можешь помочь своей команде по политическим причинам.