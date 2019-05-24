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Венгер: «В футболе не должно быть таких ситуаций, как с Мхитаряном»

сегодня, 04:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии финала Лиги Европы, в котором «канониры» сыграют с «Челси», высказался на тему проведения решающего матча ЛЕ в столице Азербайджана. Напомним, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку по соображениям безопасности.

Финал в Баку – это отчасти кошмар [для английских болельщиков]. У команд нет проблем с тем, чтобы добраться туда. Они будут жить в идеальных условиях, у них частные самолёты с удобными креслами. Дело в болельщиках.

Что касается ситуации с Мхитаряном, таких вещей в футболе происходить не должно. Я считаю, что для 2019 года и Европы с её глубоко демократическими ценностями это не нормально, когда ты не можешь помочь своей команде по политическим причинам.

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Все комментарии
NGY
NGY ответил Суеверный
   102 / 857
сегодня в 05:45
Если страна не гарантирует безопасность и толерантное отношение к спортсменам, болельщика, то и не имеет право проводить соревнования международного масштаба. Очень либеральны все европейские структуры. Напрочь забыли как "умиротворяли" Гитлера и чем это закончилось.
Вот как раз таки страна и давала гарантии безопастности Мхитаряну, просто этот "ашот" решил сделать из всего это ЦИРК, смешав спорт с политикой.

В 2015 году, в Баку прошли Европейские игры, в них участвовала и Армянская делегация, и никто из них не умер, все вернулись живыми и здоровыми. В Баку ездиют армянские спортсмены и на др.различные турниры и ничего с ними не случилось.

Завтра может тоже будут проводить финал ЛЕ в Израиле, Зенит выйдет в этот финал, и Азмун заявит, что не поедет туда по соображениям безопастности.
Финал в Питере, чернокожий заявит, что не поедет туда, там рассизм и опасается за свою жизнь.
Гризманн скажет, не поеду в Россию, там ущемляют геев.

Можно массу таких примеров накидать, просто дело в тех или иных мотивах человека, какую он цель преследует и т.п...
kastites
kastites
   85 / 857
сегодня в 05:36
Раздули историю
cska plus
cska plus
   6 / 857
сегодня в 05:21
Арсен следит за Арсеналом, как бы не вернулся.
Суеверный
Суеверный
   207 / 857
сегодня в 05:18
Если страна не гарантирует безопасность и толерантное отношение к спортсменам, болельщика, то и не имеет право проводить соревнования международного масштаба. Очень либеральны все европейские структуры. Напрочь забыли как "умиротворяли" Гитлера и чем это закончилось.
mihaluch
mihaluch
   51 / 857
сегодня в 05:17
Англичане просто струсили, и начали перекладывать на политическую ситуацию.
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