Венгер: «В футболе не должно быть таких ситуаций, как с Мхитаряном»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии финала Лиги Европы, в котором «канониры» сыграют с «Челси», высказался на тему проведения решающего матча ЛЕ в столице Азербайджана. Напомним, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку по соображениям безопасности.
Финал в Баку – это отчасти кошмар [для английских болельщиков]. У команд нет проблем с тем, чтобы добраться туда. Они будут жить в идеальных условиях, у них частные самолёты с удобными креслами. Дело в болельщиках.
Что касается ситуации с Мхитаряном, таких вещей в футболе происходить не должно. Я считаю, что для 2019 года и Европы с её глубоко демократическими ценностями это не нормально, когда ты не можешь помочь своей команде по политическим причинам.
В 2015 году, в Баку прошли Европейские игры, в них участвовала и Армянская делегация, и никто из них не умер, все вернулись живыми и здоровыми. В Баку ездиют армянские спортсмены и на др.различные турниры и ничего с ними не случилось.
Завтра может тоже будут проводить финал ЛЕ в Израиле, Зенит выйдет в этот финал, и Азмун заявит, что не поедет туда по соображениям безопастности.
Финал в Питере, чернокожий заявит, что не поедет туда, там рассизм и опасается за свою жизнь.
Гризманн скажет, не поеду в Россию, там ущемляют геев.
Можно массу таких примеров накидать, просто дело в тех или иных мотивах человека, какую он цель преследует и т.п...
В 2015 году, в Баку прошли Европейские игры, в них участвовала и Армянская делегация, и никто из них не умер, все вернулись живыми и здоровыми. В Баку ездиют армянские спортсмены и на др.различные турниры и ничего с ними не случилось.
Завтра может тоже будут проводить финал ЛЕ в Израиле, Зенит выйдет в этот финал, и Азмун заявит, что не поедет туда по соображениям безопастности.
Финал в Питере, чернокожий заявит, что не поедет туда, там рассизм и опасается за свою жизнь.
Гризманн скажет, не поеду в Россию, там ущемляют геев.
Можно массу таких примеров накидать, просто дело в тех или иных мотивах человека, какую он цель преследует и т.п...