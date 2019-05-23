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Клопп: «Фирмино тренируется с командой»

сегодня, 16:49

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как восстанавливается после травмы нападающий Роберто Фирмино.

Бобби смотрится просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведём себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдёт. У нас ещё есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он всё время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% тренировки. Возможно, завтра он проведёт полное занятие. Надеюсь, всё будет хорошо.

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Albasin
Albasin
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сегодня в 17:25
Здоровья Фирмино!
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