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«Манчестер Сити» опроверг информацию, что Гвардиола перейдет в «Ювентус»

сегодня, 16:44

Член совета «Манчестер Сити» Альберто Галасси опроверг информацию о том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола может возглавить «Ювентус»

Гвардиола - наш тренер, он хочет остаться с нами. Это все ложь. 

Первое, что серьезный клуб делает в таких случаях, так это связывается с другим клубом. Невозможно представить, чтобы «Сити» ничего об этом не знал. 

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Все комментарии
vastudio
vastudio ответил Abverin
   448 / 856
сегодня в 18:03
Полная дурость туда переходить.
Кроме дурости есть ещё фактор денег, видимо нельзя было отказаться)))
vastudio
vastudio
   448 / 856
сегодня в 18:02
Лысик понял ,что здесь ему никак не светит трофей Лиги Чемпионов
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   127 / 856
сегодня в 17:54
Мешок ничего не решает, если исключат из ЛЧ, Пеп спокойно может уходить.
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 856
сегодня в 17:48
Естественно
DXTK
DXTK
   122 / 856
сегодня в 17:39
Юве может Карреру поставить, экс игрок, уже работал с юве был кординатором развития молодежки, при конте был вторым тренером, выиграл суперкубок италии. Примечательно то, что Каррера ни разу не проиграл с туринцами : 7 побед и 3 ничьи. Если он Спартак сделал чемпионом, то в роли тренера Юве выиграет ЛЧ.
cska plus
cska plus
   5 / 856
сегодня в 17:39
Пеп в ближайщие пару лет из МС никуда не уйдёт.
STVA 1
STVA 1
   40 / 856
сегодня в 17:17
Не думаю , что он в Юве перейдет .
Igo0rek
Igo0rek ответил BESTjuventus10
   78 / 856
сегодня в 17:17
нехило так бомбанет у глоров беспонтового мешка без истории) сначала пепка свалит, потом шейхи отьедут и вернется днище на свои законные 10-14е места)
Хахахаха как же у тебя свербит от Сити xD
Пиши больше гадостей про Манчестер Сити. Хоть поржу))
Neymar 10
Neymar 10
   558 / 856
сегодня в 17:10
Пеп тренирует футболистов а ювентусу нужен дрессировщик дельфинов ! обломись старуха синьора
allemz II
allemz II
   671 / 856
сегодня в 16:59
Не думаю, что Пеп самоубийца, ибо измена королевской семье Нахайянов карается смертной казнью на гильотине в центре Абу-Даби)
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   181 / 856
сегодня в 16:57
Смысл переходить с одного мешка в другой?
Тем более бесполезные!
Выиграть или сериал через кабинет,либо апл смысл?
А ЛЧ этим командам не выиграть ни когда
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   349 / 856
сегодня в 16:47
нехило так бомбанет у глоров беспонтового мешка без истории) сначала пепка свалит, потом шейхи отьедут и вернется днище на свои законные 10-14е места)
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 16:46
ахах, узнаешь, узнаешь, в том и весь лысый и вся его "философия", что мс узнает о переходе последним )
Abverin
Abverin
   103 / 856
сегодня в 16:46
Полная дурость туда переходить.
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