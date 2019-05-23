«Манчестер Сити» опроверг информацию, что Гвардиола перейдет в «Ювентус»

Член совета «Манчестер Сити» Альберто Галасси опроверг информацию о том, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола может возглавить «Ювентус».
Гвардиола - наш тренер, он хочет остаться с нами. Это все ложь.
Первое, что серьезный клуб делает в таких случаях, так это связывается с другим клубом. Невозможно представить, чтобы «Сити» ничего об этом не знал.
Пиши больше гадостей про Манчестер Сити. Хоть поржу))
Пиши больше гадостей про Манчестер Сити. Хоть поржу))
Тем более бесполезные!
Выиграть или сериал через кабинет,либо апл смысл?
А ЛЧ этим командам не выиграть ни когда
Тем более бесполезные!
Выиграть или сериал через кабинет,либо апл смысл?
А ЛЧ этим командам не выиграть ни когда