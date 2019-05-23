«Манчестер Сити» опроверг информацию, что Гвардиола перейдет в «Ювентус»

Член совета «Манчестер Сити» Альберто Галасси опроверг информацию о том, что главный тренер команды может возглавить «Ювентус».

Гвардиола - наш тренер, он хочет остаться с нами. Это все ложь.

Первое, что серьезный клуб делает в таких случаях, так это связывается с другим клубом. Невозможно представить, чтобы «Сити» ничего об этом не знал.