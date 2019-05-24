Пике: «И де Йонг, и де Лигт понимают футбол „Барселоны“»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал приобретение каталонцами полузащитника «Аякса» Френки де Йонга и возможный трансфер капитана амстердамского клуба Матийса де Лигта.
И де Йонг, и де Лигт понимают наш футбол, потому что мы черпали знания из одного источника, которым является школа Йохана Кройфа.
Де Лигт очень талантлив, учитывая его возраст (Прим. - 19 лет), а Де Йонг обладает огромным потенциалом. Его понимание игры впечатляет.
Недавно де Лигт вновь прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону» вслед за де Йонгом.