Пике: «И де Йонг, и де Лигт понимают футбол „Барселоны“»

Защитник «Барселоны» прокомментировал приобретение каталонцами полузащитника «Аякса» и возможный трансфер капитана амстердамского клуба .

И де Йонг, и де Лигт понимают наш футбол, потому что мы черпали знания из одного источника, которым является школа Йохана Кройфа.

Де Лигт очень талантлив, учитывая его возраст (Прим. - 19 лет), а Де Йонг обладает огромным потенциалом. Его понимание игры впечатляет.