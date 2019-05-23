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Дани Алвес: «Готов поспорить на Эйфелеву башню, что Неймар останется в ПСЖ»

сегодня, 22:52

Защитник ПСЖ Дани Алвес уверен, что его одноклубник Неймар останется в Париже.

Поспорить на ужин? Это слишком мало. Готов поспорить на Эйфелеву башню! Неймар еще не сделал свою работу здесь. Разумеется, что нельзя быть всем довольным без результата, а его в последнее время нет.

Если вы заметили, то слухи об уходе Неймара начали появляться сразу же после наших неудач.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   21 / 856
сегодня в 23:38
Это как спор Литейного на зуб Казанского...ни о чем в общем)...
severnyj84
severnyj84
   69 / 856
сегодня в 23:29
Хорошо так спорить, все равно, что ни на что.
drug01
drug01
   139 / 856
сегодня в 23:27
Спорить можно!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   128 / 856
сегодня в 23:04
А башня интересно в курсе, что она Алвеса и он ею спорит)
Roman73
Roman73
   644 / 856
сегодня в 23:03
Уже плевал я с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!

Ничего личного, Владимир Высоцкий.
Alex12357
Alex12357 ответил razdvatri
   379 / 856
сегодня в 23:03
Неймар то останется, кому он нужен, уйдет Мбаппе.
Да кому нужен твой Камерунский эму?
razdvatri
razdvatri
   527 / 856
сегодня в 23:00
Неймар то останется, кому он нужен, уйдет Мбаппе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 856
сегодня в 22:55
Спорить на башню некоего Эйфеля - значит не дружить со своей.....
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