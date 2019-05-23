Дани Алвес: «Готов поспорить на Эйфелеву башню, что Неймар останется в ПСЖ»

Защитник ПСЖ уверен, что его одноклубник Неймар останется в Париже.

Поспорить на ужин? Это слишком мало. Готов поспорить на Эйфелеву башню! Неймар еще не сделал свою работу здесь. Разумеется, что нельзя быть всем довольным без результата, а его в последнее время нет.

Если вы заметили, то слухи об уходе Неймара начали появляться сразу же после наших неудач.