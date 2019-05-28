Матип: «С детства мечтаешь попасть в финал Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» рассказал о подготовке к финальному матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Я в порядке. Конечно, я знаю, что предстоящий матч - одна из самых больших игр в этом сезоне, но на данный момент со мной все хорошо. Я просто хочу сейчас наслаждаться тем, что у меня есть возможность принять участие в финале. Это та игра, на которую вы мечтаете попасть с детства.

Глупо, когда кто-то пытается оказать давление. Это не помогает. Во время игры должно быть напряжение, а не за неделю до матча.