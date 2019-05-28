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Матип: «С детства мечтаешь попасть в финал Лиги чемпионов»

сегодня, 16:23
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о подготовке к финальному матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». 

Я в порядке. Конечно, я знаю, что предстоящий матч - одна из самых больших игр в этом сезоне, но на данный момент со мной все хорошо. Я просто хочу сейчас наслаждаться тем, что у меня есть возможность принять участие в финале. Это та игра, на которую вы мечтаете попасть с детства. 

Глупо, когда кто-то пытается оказать давление. Это не помогает. Во время игры должно быть напряжение, а не за неделю до матча. 

Ранее Матип рассказал про оборону своей команды в нынешнем сезоне. 

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