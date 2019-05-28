Фабрегас опроверг информацию о желании Мбаппе сыграть в Примере

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Полузащитник «Монако» опроверг информацию о том, что нападающий ПСЖ желает сыграть в испанской Примере.

Ранее на странице El Chiringuito в твиттере было опубликовано видео, в котором журналист Эдуардо Инда заявил, что Мбаппе присутствовал на Гран-При Монако с испанским футболистом, которому признался, что хотел бы сыграть в Ла Лиге.

Забавно, потому что, насколько я знаю, на Гран-при Монако был только один испанский игрок. Это был я. А я не сталкивался с Мбаппе.

Напомним, что в Испании интерес к Мбаппе проявляет «Реал».