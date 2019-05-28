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Фабрегас опроверг информацию о желании Мбаппе сыграть в Примере

сегодня, 21:49

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас опроверг информацию о том, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе желает сыграть в испанской Примере.

Ранее на странице El Chiringuito в твиттере было опубликовано видео, в котором журналист Эдуардо Инда заявил, что Мбаппе присутствовал на Гран-При Монако с испанским футболистом, которому признался, что хотел бы сыграть в Ла Лиге.

Забавно, потому что, насколько я знаю, на Гран-при Монако был только один испанский игрок. Это был я. А я не сталкивался с Мбаппе.

Напомним, что в Испании интерес к Мбаппе проявляет «Реал».

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95-shishani-95
95-shishani-95
   328 / 826
сегодня в 22:11
А как он это опреверг?
Там не мог быть другой испанский футболист, с которым Фабрегас мог не встретиться? Или только строго по разрешению Фабрегаса туда испанцы проходили?
cevin cigan
cevin cigan
   55 / 826
сегодня в 22:00
Скажите мне с ЕКС-это фабрегас....а он....из катулунии.......
Единственный с кем будет делиться Килиан,так это с барсуком?. МпАпе--------------------это РЕАЛ МАДРИД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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