Аспиликуэта: «Неудачи сделали „Челси“ сильнее»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Арсенала».

Мы с июля вместе с Сарри усердно работаем. Были и успехи, и разочарования, когда мы были недовольны результатами, однако неудачи сделали нас сильнее. Мы построили более сильную команду. Думаю, это одна из причин, почему мы сыграем в этом финале. После той работы, которую мы проделали, «Челси» заслужил провести хороший матч, в котором отдаст все силы.

Мы - «Челси». Каждый раз, когда мы начинаем сезон, команда борется за все трофеи. Мы начали свой путь в Лиге Европы в сентябре и все эти месяцы думали о финале. Мы хотели побороться за этот трофей. Нас ждет большой матч, а мы изголодались по трофеям.