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Аспиликуэта: «Неудачи сделали „Челси“ сильнее»

сегодня, 20:48
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Арсенала».

Мы с июля вместе с Сарри усердно работаем. Были и успехи, и разочарования, когда мы были недовольны результатами, однако неудачи сделали нас сильнее. Мы построили более сильную команду. Думаю, это одна из причин, почему мы сыграем в этом финале. После той работы, которую мы проделали, «Челси» заслужил провести хороший матч, в котором отдаст все силы.

Мы - «Челси». Каждый раз, когда мы начинаем сезон, команда борется за все трофеи. Мы начали свой путь в Лиге Европы в сентябре и все эти месяцы думали о финале. Мы хотели побороться за этот трофей. Нас ждет большой матч, а мы изголодались по трофеям.

Напомним, в полуфинале «Челси» обыграл «Айнтрахт». 

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   97 / 832
сегодня в 21:19
Завтра увидим...
youtomee
youtomee
   517 / 832
сегодня в 21:12
вы и так в ЛЧ, Арсеналу однозначно надо выигрывать
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