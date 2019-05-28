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Ивоби: «„Арсенал“ хочет выиграть Лигу Европы ради Мхитаряна»

сегодня, 17:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби заявил, что команда хочет выиграть Лигу Европы ради Генриха Мхитаряна, который не сыграет в финале турнира по политическим причинам.

Мхитарян помог клубу добраться до финала Лиги Европы. Мы хотим выиграть этот трофей не только для себя, но и для него. 

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   451 / 832
сегодня в 17:29
Ой ну бедный несчастный Мхитарян. Ай -яй-яй, как жалко!

Кто устроил эту клоунаду, Арсенал или сам Мхитарян?
drug01
drug01
   100 / 832
сегодня в 17:21
Удачи!!!!!!
МКС
МКС
   15 / 832
сегодня в 17:20
Ну я понимаю ради болельщиков

А ради плаксивого армяшки

Фуууууууууу

Позор а не команда
Пупсятко
Пупсятко
   115 / 832
сегодня в 17:17
Удачи Арсеналу!
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