Ивоби: «„Арсенал“ хочет выиграть Лигу Европы ради Мхитаряна»

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби заявил, что команда хочет выиграть Лигу Европы ради Генриха Мхитаряна, который не сыграет в финале турнира по политическим причинам.
Мхитарян помог клубу добраться до финала Лиги Европы. Мы хотим выиграть этот трофей не только для себя, но и для него.
Кто устроил эту клоунаду, Арсенал или сам Мхитарян?
Кто устроил эту клоунаду, Арсенал или сам Мхитарян?
А ради плаксивого армяшки
Фуууууууууу
Позор а не команда
А ради плаксивого армяшки
Фуууууууууу
Позор а не команда