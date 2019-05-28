Ивоби: «„Арсенал“ хочет выиграть Лигу Европы ради Мхитаряна»

Нападающий «Арсенала» заявил, что команда хочет выиграть Лигу Европы ради , который не сыграет в финале турнира по политическим причинам.

Мхитарян помог клубу добраться до финала Лиги Европы. Мы хотим выиграть этот трофей не только для себя, но и для него.