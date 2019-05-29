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«Спартак» договорился о переходе экс-игрока ПСЖ Кутателадзе

сегодня, 13:40

Нападающий юношеской сборной Грузии Николоз Кутателадзе перейдет в «Спартак».

18-летний игрок с лета 2016 года находился в системе ПСЖ. Зимой футболист должен был перейти в «Анжи», однако клубу запретили регистрировать новичков, в результате чего Кутателадзе остался без команды. Также зимой игрока просматривало киевское «Динамо», но решило не подписывать с ним контракт.

До завершения перехода в «Спартак» Кутателадзе осталось пройти медосмотр.

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Все комментарии
wingback
wingback
   138 / 828
сегодня в 13:56
Кто ещё к хрякам пойдёт, окромя безызвестных хачей и негров...
Faustello
Faustello
   58 / 828
сегодня в 13:53
Надо Глушаку за барсеткой присматривать ещё сильнее, тем более сейчас наликом отстегнут отпускные чтобы жене не отдавать.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   51 / 828
сегодня в 13:53
ТРЕПЕЩИ РПЛ ! СКОРО БУДУТ СТЕНОЧКИ-ЗАБЕГАНИЯ ! ВЕРНУЛИСЬ ПРАВИТЬ !

ГЫ-ГЫ
Томик
Томик
   388 / 828
сегодня в 13:52
Всё грустнее и грустнее...
la_masia
la_masia
   240 / 828
сегодня в 13:49
Вот и будет как в анекдоте, сзади грузин, спереди армянин а по середине ЦСК.
yasukuni
yasukuni
   416 / 828
сегодня в 13:47
Усиляются под ЛЕ!!!
andre_can
andre_can
   518 / 828
сегодня в 13:46
прастак потом опять ныть будет.....Кононова жаль!!!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   6 / 828
сегодня в 13:45
Никому не нужен грузин, но Федун подберет, чтобы Онанидзе, Мелкадзе, Джикиё не скучали.
Отличное усиление.
Don trambon
Don trambon
   40 / 828
сегодня в 13:43
Ещё один грузин? киевский решил заменить ОПГ Ромашку на грузинскую диаспору в лице Кутателадзе, Джикии, Мелкадзе и Жано?) Или он с самогона перепутал с Мбаппе?)

пысы ну хоть кто-то захотел в спам идти! в анжи не получилось, но не расстерялся и нашёл клуб равный анжи по силе)
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