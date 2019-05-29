«Спартак» договорился о переходе экс-игрока ПСЖ Кутателадзе

сегодня, 13:40

Нападающий юношеской сборной Грузии Николоз Кутателадзе перейдет в «Спартак».

18-летний игрок с лета 2016 года находился в системе ПСЖ . Зимой футболист должен был перейти в «Анжи», однако клубу запретили регистрировать новичков, в результате чего Кутателадзе остался без команды. Также зимой игрока просматривало киевское «Динамо», но решило не подписывать с ним контракт.

До завершения перехода в «Спартак» Кутателадзе осталось пройти медосмотр.