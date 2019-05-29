Малиновский отказался переходить в «Спартак»

сегодня, 13:16

Полузащитник «Генка» отказался переходить в «Спартак». В связи с этим «красно-белые» переключились на другие варианты усиления средней линии.

Интерес к Малиновскому проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Италии и Испании. По слухам, за футболистом следит «Наполи».

В завершившемся сезоне 26-летний украинец провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.