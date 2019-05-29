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Малиновский отказался переходить в «Спартак»

сегодня, 13:16

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак». В связи с этим «красно-белые» переключились на другие варианты усиления средней линии.

Интерес к Малиновскому проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Италии и Испании. По слухам, за футболистом следит «Наполи».

В завершившемся сезоне 26-летний украинец провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Все комментарии
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   446 / 828
сегодня в 14:17
Спас карьеру
Константин Белых
Константин Белых
   461 / 828
сегодня в 14:10
Посмотрим как запоет когда Наполи не возьмет. Ему 26 и он ждет не Наполи и АПЛ а контракт нормальный. Не думаю что ему в бельгии больше ляма платят. Спартак даст ляма 2.5-побежит как зайка. Тут огромный риск у разбитого корыта остатся. Ибо если бы он был так ахрененен то в 25-26 лет не в Генке играл а в какой нить Боруссии или Арсенале. Так что будем посмотреть..
Caniggia
Caniggia
   55 / 828
сегодня в 13:55
Логично, он ещё достаточно молод и хочет поиграть за свою сборную.
wingback
wingback
   138 / 828
сегодня в 13:54
Значит, с головой всё в порядке, хотя и какол. Парадокс.
beefs
beefs
   121 / 828
сегодня в 13:52
Ему виднее...
За адекватность
За адекватность
   8 / 828
сегодня в 13:52
Единственное, что сказал Малиновский в интервью, что пока не определился со своим будущим. Завтра другому источнику станет известно, что дело на мази. Я полагаю в трансферный период нас ожидает не один сериал. Самое интересное время как по мне.
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   410 / 828
сегодня в 13:51
Я в натуре скоро перед просмотром соккера где новости про спартак буду заставку из дома2 включать. Вот один в один как ТНТ. Сначала Кареру из домика выселили с ним не хотел жить Глушаков. Он подговорил других участников проекта и ему не дали иммунитет. Потом Собчак (федун) выгнала сомого Глушакова. И тд.тп.
LOpp
LOpp
   21 / 828
сегодня в 13:43
переезд в Россию это означает прощай карьера в сборной.
просто Малиновский еще хочет поиграть в футбол, а не только зарабатывать деньги как Ракицкий.
Evilhuman
Evilhuman
   43 / 828
сегодня в 13:42
Это и понятно, Ракицкий ехал в Россию стать чемпионом и играть в ЛЧ, а этому зачем ехать, понижение в классе и постоянные унижения,другое в спаме нет ждет
Don trambon
Don trambon
   40 / 828
сегодня в 13:40
Только сбитые лётчики к киевскому пойдут или сверхразумы что бы доить клубик, а настоящие спортсмены живущие игрой в эту клоаку ни ногой!
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 13:34
Во, сразу видно, что человек умеет мыслить.
4увак
4увак
   520 / 828
сегодня в 13:32
Сейчас спартачи напишут, что он не в спартак отказался переходить, а в Россию переезжать))))
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   6 / 828
сегодня в 13:32
Молодец. Скоро еще Комличенко пошлет Федуна далеко и надолго.
матос
матос
   313 / 828
сегодня в 13:28
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       26 / 828
    сегодня в 13:27
    Какой нибудь неизвестный зулус не откажет.😄
    drug01
    drug01
       104 / 828
    сегодня в 13:26
    Правильно он не дурак!
    ОПС
    ОПС
       198 / 828
    сегодня в 13:25
    Правильно.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       23 / 828
    сегодня в 13:21
    Изначально было понятно. Бельгия от Австрии недалеко, там слышали, как "Спартак" рапидили)
    parallels
    parallels
       1 / 828
    сегодня в 13:20
    не захотел быть позорником! молодец!
    Морозовский
    Морозовский
       12 / 828
    сегодня в 13:20
    Дениску воодушевить и пусть ведёт к новым свершениям!
    sihafazatron
    sihafazatron
       107 / 828
    сегодня в 13:17
    Рано ему ещё карьеру заканчивать
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