Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак». В связи с этим «красно-белые» переключились на другие варианты усиления средней линии.
Интерес к Малиновскому проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Италии и Испании. По слухам, за футболистом следит «Наполи».
В завершившемся сезоне 26-летний украинец провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
просто Малиновский еще хочет поиграть в футбол, а не только зарабатывать деньги как Ракицкий.
просто Малиновский еще хочет поиграть в футбол, а не только зарабатывать деньги как Ракицкий.