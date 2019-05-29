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Мирзов может перейти в «Динамо» за 1,5 млн евро

сегодня, 10:05

«Динамо» может приобрести полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. Сумма трансфера оценивается в 1,5 млн евро.

Прошлый сезон Мирзов провел на правах аренды в тульском «Арсенале», где хорошо себя показал и получил вызов в сборную России. При этом в «Ростове» все равно на игрока не рассчитывают и хотят его как можно выгоднее продать.

Также на Мирзова претендует и «Локомотив», но «железнодорожники» рассмотрят такой вариант только в том случае, если не удастся договориться о продлении аренды или выкупе трансфера Хвичи Кварацхелии.

В завершившейся кампании Мирзов забил 6 голов в 26 матчах РПЛ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 822
сегодня в 10:46
А чем парень Ростову то не угодил???
11-и метровый
11-и метровый
   13 / 822
сегодня в 10:41
И на следующий год в пердив.
Charlie Scene
Charlie Scene
   400 / 822
сегодня в 10:36
глядя на цены в Европе , цены на футболеров РПЛ --- слёзы.
drug01
drug01
   108 / 822
сегодня в 10:09
Динамо надо помочь!
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