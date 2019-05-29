Мирзов может перейти в «Динамо» за 1,5 млн евро

«Динамо» может приобрести полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. Сумма трансфера оценивается в 1,5 млн евро.
Прошлый сезон Мирзов провел на правах аренды в тульском «Арсенале», где хорошо себя показал и получил вызов в сборную России. При этом в «Ростове» все равно на игрока не рассчитывают и хотят его как можно выгоднее продать.
Также на Мирзова претендует и «Локомотив», но «железнодорожники» рассмотрят такой вариант только в том случае, если не удастся договориться о продлении аренды или выкупе трансфера Хвичи Кварацхелии.
В завершившейся кампании Мирзов забил 6 голов в 26 матчах РПЛ.