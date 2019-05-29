Мирзов может перейти в «Динамо» за 1,5 млн евро

сегодня, 10:05

«Динамо» может приобрести полузащитника «Ростова» . Сумма трансфера оценивается в 1,5 млн евро.

Прошлый сезон Мирзов провел на правах аренды в тульском «Арсенале», где хорошо себя показал и получил вызов в сборную России. При этом в «Ростове» все равно на игрока не рассчитывают и хотят его как можно выгоднее продать.

Также на Мирзова претендует и «Локомотив», но «железнодорожники» рассмотрят такой вариант только в том случае, если не удастся договориться о продлении аренды или выкупе трансфера .