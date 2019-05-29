Голодец: «Матчи ЧЕ-2020 станут для России настоящим праздником»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге подарят России настоящий спортивный праздник.

Этот юбилейный турнир для нас совершенно особенный, ведь первый чемпионат Европы, который прошел 60 лет назад, выиграла команда СССР . Еще живы болельщики, которые помнят тот финальный матч с командой Югославии на парижском стадионе «Парк де Пренс»: победный гол Виктора Понедельника, легендарный Лев Яшин на воротах - об этом рассказывают с настоящим трепетом. И я думаю, что нынешний чемпионат станет для нас большим праздником спорта.