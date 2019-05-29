Голодец: «Матчи ЧЕ-2020 станут для России настоящим праздником»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге подарят России настоящий спортивный праздник.
Этот юбилейный турнир для нас совершенно особенный, ведь первый чемпионат Европы, который прошел 60 лет назад, выиграла команда СССР. Еще живы болельщики, которые помнят тот финальный матч с командой Югославии на парижском стадионе «Парк де Пренс»: победный гол Виктора Понедельника, легендарный Лев Яшин на воротах - об этом рассказывают с настоящим трепетом. И я думаю, что нынешний чемпионат станет для нас большим праздником спорта.
Напомним, что недавно талисман Евро-2020 был представлен в Петербурге.