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Голодец: «Матчи ЧЕ-2020 станут для России настоящим праздником»

сегодня, 16:46

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге подарят России настоящий спортивный праздник.

Этот юбилейный турнир для нас совершенно особенный, ведь первый чемпионат Европы, который прошел 60 лет назад, выиграла команда СССР. Еще живы болельщики, которые помнят тот финальный матч с командой Югославии на парижском стадионе «Парк де Пренс»: победный гол Виктора Понедельника, легендарный Лев Яшин на воротах - об этом рассказывают с настоящим трепетом. И я думаю, что нынешний чемпионат станет для нас большим праздником спорта.

Напомним, что недавно талисман Евро-2020 был представлен в Петербурге.

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Все комментарии
kastites
kastites
   28 / 829
сегодня в 17:12
Очередная трата народных денег
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 17:00
Одна знала как построить команду. Теперь весь весь футбол построить под другую?
Zenit_84
Zenit_84
   135 / 829
сегодня в 16:54
Ждем
Project Pandora
Project Pandora
   538 / 829
сегодня в 16:49
Шо, опять?!
Anisovich
Anisovich
   32 / 829
сегодня в 16:49
Еще бы, Голодец к такой кормушке присосалась.
parallels
parallels
   1 / 829
сегодня в 16:48
у хряков подгорит ещё по поводу финала ЛЧ в спб, сегодня вечером объявят 😅
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