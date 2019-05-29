Гаджиев: «„Анжи“, скорее всего, объявит себя банкротом»

Бывший наставник «Анжи» призывает сохранить махачкалинский клуб.

Это связано в первую очередь с отсутствием ресурсов. При таком раскладе клуб, скорее всего, объявит себя банкротом. Сейчас важно сохранить бренд клуба. Под этим брендом был представлен дагестанский футбол на протяжении двадцати с лишним лет. Конечно же, это потеря для республики, и это уже факт, на который мы никак не сможем повлиять. Вряд ли кто-то возьмется покрыть долги клуба, так как те попытки, что предпринимает сейчас клуб, ни к чему не приводят.

Поддержку министерством академии клуба я считаю очень важным шагом. Это стремление не потерять накопленные ресурсы в течение последних 7 лет — на академию были затрачены немалые средства: были приглашены зарубежные тренеры из Голландии и Турции. За это время и в Дагестане выросли тренеры.

Все-таки этот опыт дает какой-то уже капитал футбольный. Он базируется не только на команде, но и на традициях. Этих футбольных традиций в Дагестане не было, но то, что произошло за последние годы (то же выступление команды в лиге чемпионов, хоть и неудачное)… На уровне других российских футболистов ребята из нашей республики достичь такого уровня до этого не могли. С помощью поддержки академии, думаю, можно будет поспособствовать возрождению профессионального футбола в республике.