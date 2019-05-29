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Тренер Денисова: «У Игоря своеобразный характер»

сегодня, 17:26

Василий Костровский, первый тренер бывшего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, считает, что 35-летний футболист не должен завершать профессиональную карьеру.

Беря во внимание харизму и старания Игоря, то, что он не даёт расслабляться себе и партнёрам, такие футболисты нужны, чтобы коллектив не расслаблялся и не рассыпался. Было бы хорошо, если бы он мог радовать и себя, и болельщиков своей игрой. Закончить с футболом, когда ты в хорошей форме, не так уж и просто, так что, надеюсь, желание играть остаётся.

Описывая его карьеру, я бы сказал, что она была отличной. Многие из тех, кто не попал в большой футбол, с удовольствием бы прошли его путь – человек выиграл 12 титулов. Да, у него своеобразный характер, но все люди со своим характером. Завершение получилось не таким, каким хотелось бы его видеть – с Игорем мы на эту тему переговорили, хотелось бы, чтобы завершение карьеры прошло в нормальном ключе. Но пока получается так. Возможно, что-то ещё изменится.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 829
сегодня в 18:08
Язык враг его, как футболист нормальный, во всяком случае не хуже очень многих других.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 829
сегодня в 18:05
Характер его враг.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1 ответил Palex
   318 / 829
сегодня в 17:48
Ну если он великий, так и пиши его имя с большой буквы и памятник начинай ему ставить.если надо скинуться, ты скажи.
ЕСЛИ ТАКИЕ И МОГУТ, КАК ТЫ!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   318 / 829
сегодня в 17:47
ТАКИЕ АНАЛИТИКИ КОКОРИНА И МАМАЕВА ЗАСУДИЛИ , А СКОЛЬКО В ДРАКАХ НА МНОГО СТРАШНЕЕ , А ВСЕ ОБХОДИЛОСЬ 15 -СУТОЧНОЙ ПРОГУЛКОЙ !
Palex
Palex ответил Александр Светличный 1
   88 / 829
сегодня в 17:44
Ну если он великий, так и пиши его имя с большой буквы и памятник начинай ему ставить.если надо скинуться, ты скажи.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1 ответил Palex
   318 / 829
сегодня в 17:42
Глядя на поступки и поведения Денисова, хочется спросить, как в одном гениальном фильме " У тебя папа был, мама был?".
игорь великий игрок , и не подкаблучникам его обсуждать! ему памятник надо ставить у газпром арены и в черкизово , в стране привыкли всех и вся обсуждать лишь бы порисоваться , а сами о футболе и обьяснить ничего не петрят , а на футболе только поорать и пивасика нажраться!
Palex
Palex
   88 / 829
сегодня в 17:31
Глядя на поступки и поведения Денисова, хочется спросить, как в одном гениальном фильме " У тебя папа был, мама был?".
drug01
drug01
   94 / 829
сегодня в 17:29
Зато он игрок и мужик!
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