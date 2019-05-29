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Булыкин: «„Витесс“ Слуцкого в следующем сезоне поборется за ЛЕ»

сегодня, 16:35

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что опыт первого сезона в чемпионате Нидерландов поможет российскому тренеру Леониду Слуцкому в следующем розыгрыше турнира, «Витесс», которым он руководит, может побороться за четвертое место. 

Во вторник «Витесс» на своем поле проиграл «Утрехту» (0:2) в финале плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Мне бы не хотелось говорить, что поражение наших соотечественников (в тренерский штаб Слуцкого входят Алексей и Василий Березуцкие - прим.) было заслуженным. Сезон получился неоднозначным, но всегда тяжело бороться против «Аякса», ПСВ и «Фейенорда». Думаю, перед командой стояла задача попасть в Лигу Европы, но ей не хватило последнего рывка на домашнем стадионе. Это, безусловно, опыт - как для тренерского штаба, так и для игроков.

Посмотрим, доверит ли ему руководство клуба дальнейшую работу. Теперь Слуцкий знает достаточно о голландском футболе и, думаю, в следующем сезоне может сыграть достаточно хорошо. За четвертое место (которое дает право напрямую попасть в число участников второго квалификационного раунда ЛЕ) идет борьба, с местным топ-клубами тяжело бороться за первую тройку, а вот за четвертую строчку все постоянно бьются. Думаю, в следующем сезоне [у Слуцкого] будет шанс - он уже знает, что такое голландский чемпионат, как надо играть и какие футболисты нужны.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   110 / 829
сегодня в 17:08
Первые четыре команды в чемпионате Нидерландов фиг обгонишь.
mihaluch
mihaluch
   68 / 829
сегодня в 17:06
До следующего сезона в Витессе дожить надо.
Морозовский
Морозовский
   12 / 829
сегодня в 16:43
Леонид и без мажора Булыкина разберётся!
cska plus
cska plus
   5 / 829
сегодня в 16:36
А может даже за ЛЧ.
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