Булыкин: «„Витесс“ Слуцкого в следующем сезоне поборется за ЛЕ»

сегодня, 16:35

Бывший футболист сборной России считает, что опыт первого сезона в чемпионате Нидерландов поможет российскому тренеру в следующем розыгрыше турнира, «Витесс», которым он руководит, может побороться за четвертое место.

Во вторник «Витесс» на своем поле проиграл «Утрехту» (0:2) в финале плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.