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Тренер Денисова: «История с завершением карьеры Игоря туманная»

сегодня, 16:48

Василий Костровский, первый тренер Игоря Денисова, прокомментировал решение футболиста завершить профессиональную карьеру игрока.

История с завершением карьеры Игоря очень туманная, но жаль, если он закончил. Может, за время отпуска что-то и поменяется, он что-то решит. Глядя на то, в какой форме он находился в «Локомотиве», думаю, можно было поиграть ещё сезон-другой. Предложения Игорю от «Сочи»? Информации у меня не так много, но его решение для меня неожиданное. Что касается конфликта в «Локомотиве», то я не знаю, связано ли решение Дениса именно с этим. Наверное, внутри какие-то отношения могли поменять. По игровым качествам он точно мог продолжать игру. 

Могло ли это решение быть спонтанным? Надеюсь, что что-то после отпуска поменяется. Если бы он был в плохой форме, не тянул бы по игре, я бы всё понял, но мы же видим, что форма у него хорошая, игра высокого уровня, так что хотелось бы его увидеть на футбольном поле. Я общаюсь с ним время от времени. Мы на связи, я бы советовал ему остаться в футболе – он не исчерпал себя как футболист. Точно знаю, что он хочет играть – желание играть в футбол у него было и есть.

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Все комментарии
kastites
kastites
   28 / 829
сегодня в 17:12
Да. Что то тут не то,,,,,,
kotmyshka
kotmyshka
   85 / 829
сегодня в 17:10
достаточно
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 829
сегодня в 17:09
Деньги у него все перевешивают.
bojarind
bojarind
   66 / 829
сегодня в 16:50
Какой играть, только пенсия, хватит.
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