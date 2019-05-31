Адиев: «Если власти не помогут „Анжи“, выхода практически нет»

Российский специалист , в минувшем сезоне возглавлявший «Анжи», оценил шансы махачкалинского клуба продолжить своё существование.

Конечно, я бы очень хотел, чтобы клуб сохранил профессиональный статус. Чтобы команда хоть в каком-то статусе продолжила существовать и выступать. Но, на мой субъективный взгляд, сохранить клуб хотя бы во второй лиге будет крайне проблематично.

Вижу только один выход – разговаривать с правительством республики о финансировании. «Анжи» для Дагестана – это не просто название, а очень знаковый клуб. Если власти не помогут, из этой ситуации практически нет выхода. С другой стороны, они уже всячески дали понять, что не хотят помогать клубу.

Почему у них такая позиция? Слухов ходит много. Наверное, у них просто нет интереса. Хотя я считаю, что они должны позаботиться о таком легендарном клубе. Благодаря этой команде многие в мире вообще узнали о Дагестане. Нельзя так просто всё взять и закопать. В академиях занимается огромное количество детей. Какой ориентир у них будет без «Анжи»? Когда начинаешь думать об этих вещах, становится немного страшно. Но правительство озабочено другими вещами.