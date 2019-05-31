Дзюба: «Изумляло, как „Спартак“ праздновал победу в Катаре. Было смешно»

Нападающий «Зенита» поделился мнением о товарищеском турнире, который состоялся этой зимой в Катаре. В нём принимали участие 4 российских клуба, а победу одержал «Спартак».

Нам не нравилось то, что происходило на сборах, это понятно, но в итоге мы прекрасно понимали, что у нас другие задачи. Изумляло, как праздновал свой кубок «Спартак». Такое ощущение, будто реально что-то выиграли – было немного смешно. Выйти на пик формы в феврале – это удивительно. И ненормально – как люди бежали и неслись в это время года. Мы вкатывались, процентов на 30, для нас это подготовительный турнир, никаких целей не преследовали. А судя по тому, как спартаковцы трясли и поднимали-целовали кубок, для них это чуть ли не главный титул. Что странно.

Уступать тому же «Спартаку» не хочется. Не было такого – а, да хоть 10 пусть забьют, конечно, нет. Конкретно в момент поражения мы злились, ругались между собой, возникали склоки. Это даже хорошо – ненормально, когда все ходят, друг друга в щёки чмокают. Все эти вещи нас учили – ага, сейчас мы потерпели поражение, а к чему стремимся? Чего хотим? «Спартак» указал на наши слабые места, значит, надо ещё лучше тренироваться. Проигрывать «Спартаку» не хочется, даже если мы во дворе выйдем – всё равно будем стремиться победить. Мы не сливали матч – нам хотелось добиться успеха, но наши с соперником функциональные состояния оказались разными. Мы приехали на первый сбор, а у москвичей уже шёл второй – видно было по движению. Но цели взять трофей у нас не стояло, уж извините – мы называем это «ПьянКап». При всём уважении.